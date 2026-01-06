РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:47, 06 Январь 2026 | GMT +5

    Ушел из жизни последний ветеран войны в СКО

    В Северо-Казахстанской области ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны Федор Щеглов, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат региона.

    Ушел из жизни последний ветеран войны в СКО
    Фото: акимат СКО

    Федору Щеглову всего несколько дней не хватило до 99-летия. Он был последним ветераном в СКО.

    Аким СКО Гауез Нурмухамбетов выразил искренние соболезнования родным и близким.

    — Жизнь Федора Васильевича — пример стойкости, верности своим принципам и бесконечной преданности Родине. Свой боевой путь начал в 17-летнем возрасте. В составе 371-й стрелковой дивизии прошел всю войну, проявляя мужество и преданность делу. После войны он трудился в сфере строительства, продолжая служить своей стране в мирное время, — написал глава региона в соцсетях. — Каждый год я навещал Федора Васильевича. Он встречал меня с доброй улыбкой, делился воспоминаниями о службе, боевых подвигах и о тех тяжелых, но героических днях, которые навсегда останутся в памяти народа. Его истории были наполнены жизненной мудростью, силой духа и любовью к Родине. Для нас, жителей области, Федор Васильевич навсегда останется символом героизма и стойкости. Мы будем хранить память о нем и передавать ее нашим детям и внукам. Выражаю искренние соболезнования родным и близким. Светлая память Федору Васильевичу!

    В конце декабря в городе Риддере Восточно-Казахстанской области ушел из жизни последний ветеран Великой Отечественной войны Павел Альбоха.

    Теги:
    Северо-Казахстанская область Соболезнования Герои ВОВ СКО Регионы Казахстана Ветераны войны ВОВ Ветераны
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
    Сейчас читают