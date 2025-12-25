Ушел из жизни последний в Риддере ветеран ВОВ

Павел Альбоха скончался на 102-м году жизни. Его боевой путь прошел от Украины до Чехословакии. В послевоенные годы он на протяжении многих лет трудился в различных сферах в Риддере. Об этом сообщили в городском акимате.

— Мы простились с последним свидетелем поколения фронтовиков Риддера. Образ человека, ставшего символом стойкости и достоинства, навсегда сохранится в нашей памяти, — говорится в сообщении.

Павел Прокофьевич родился в 1924 году. После окончания авиационного училища связи служил механиком радиоаппаратуры в 565-м штурмовом авиационном полку. Участвовал в боях на территории Украины, Польши и Чехословакии, где и встретил Победу.

За проявленное мужество он был награжден орденом Отечественной войны, медалями «За боевые заслуги» и «За победу над Германией».

С 1960 года Павел Альбоха жил и в Риддере. Он работал на кирпичном заводе, в сфере жилищного строительства и на теплоэлектроцентрали, внося вклад в развитие города.

