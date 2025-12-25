РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:50, 24 Декабрь 2025 | GMT +5

    Ушел из жизни последний в Риддере ветеран ВОВ

    В городе Риддере Восточно-Казахстанской области ушел из жизни последний ветеран Великой Отечественной войны Павел Альбоха, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Павел Альбоха
    Фото:акимат города Риддера

    Павел Альбоха скончался на 102-м году жизни. Его боевой путь прошел от Украины до Чехословакии. В послевоенные годы он на протяжении многих лет трудился в различных сферах в Риддере. Об этом сообщили в городском акимате.

    — Мы простились с последним свидетелем поколения фронтовиков Риддера. Образ человека, ставшего символом стойкости и достоинства, навсегда сохранится в нашей памяти, — говорится в сообщении.

    Павел Прокофьевич родился в 1924 году. После окончания авиационного училища связи служил механиком радиоаппаратуры в 565-м штурмовом авиационном полку. Участвовал в боях на территории Украины, Польши и Чехословакии, где и встретил Победу.

    За проявленное мужество он был награжден орденом Отечественной войны, медалями «За боевые заслуги» и «За победу над Германией».

    С 1960 года Павел Альбоха жил и в Риддере. Он работал на кирпичном заводе, в сфере жилищного строительства и на теплоэлектроцентрали, внося вклад в развитие города.

    Ранее сообщалось, что в Таразе ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны.

    Теги:
    ВКО Ветераны войны ВОВ Риддер Ветераны
    Нелли Нигматуллина
    Нелли Нигматуллина
    Автор
    Сейчас читают