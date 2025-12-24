В Таразе поймали водителя с 43 превышениями скорости

Полицейские остановили автомобиль Mitsubishi Pajero. Проверка показала, что водитель совершил 43 административных правонарушения, все они связаны с превышением установленной скорости. По данным полиции, мужчина неоднократно игнорировал требования ПДД, создавая угрозу безопасности других участников дорожного движения.

Автомобиль правонарушителя водворен на штрафстоянку.

В полиции также сообщили, что с начала года в рамках операции «Борышкер» на штрафстоянки отправлены 5 353 автомобиля.

Правоохранительные органы напоминают, что превышение скорости остается одной из основных причин тяжких дорожно-транспортных происшествий.

Ранее в Алматы и области Жетысу были задержаны водители, накопившие штрафы на миллионы тенге.

Восемь раз за день нарушил ПДД водитель в Таразе.

Свыше четырех тысяч казахстанских водителей имеют 40 и более нарушений ПДД.