В Таразе поймали водителя с 43 превышениями скорости
В ходе оперативно-профилактического мероприятия «Борышкер» в Таразе сотрудники полиции выявили водителя, который длительное время уклонялся от ответственности за систематические нарушения правил дорожного движения, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на пресс службу Департамента полиции Жамбылской области.
Полицейские остановили автомобиль Mitsubishi Pajero. Проверка показала, что водитель совершил 43 административных правонарушения, все они связаны с превышением установленной скорости. По данным полиции, мужчина неоднократно игнорировал требования ПДД, создавая угрозу безопасности других участников дорожного движения.
Автомобиль правонарушителя водворен на штрафстоянку.
В полиции также сообщили, что с начала года в рамках операции «Борышкер» на штрафстоянки отправлены 5 353 автомобиля.
Правоохранительные органы напоминают, что превышение скорости остается одной из основных причин тяжких дорожно-транспортных происшествий.
