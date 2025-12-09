РУ
телерадиокомплекс президента РК
    01:50, 09 Декабрь 2025 | GMT +5

    Водителей с миллионными штрафами задержали в Алматы

    Полиция Алматы в ходе рейдовых мероприятий задержала несколько транспортных средств, владельцы которых имели значительные суммы неоплаченных штрафов, передает агентство Kazinform.

    Фото: ДП Алматы

    По данным департамента полиции, в одном из случаев сумма штрафов превысила 4 млн тенге, в другом — составила более 500 тысяч тенге. Все водители были отстранены от управления, а автомобили направлены на специализированную стоянку.

    — Нами была остановлена автомашина BMW с грузинскими номерами, у которой имеется штраф на сумму более 500 тысяч тенге, — говорит один из сотрудников ДП на видео.

    В полиции подчеркнули, что подобные нарушения создают риски для всех участников дорожного движения и требуют жесткого реагирования.

    Рейдовые мероприятия в городе продолжаются в усиленном режиме.

