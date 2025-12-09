Водителей с миллионными штрафами задержали в Алматы

По данным департамента полиции, в одном из случаев сумма штрафов превысила 4 млн тенге, в другом — составила более 500 тысяч тенге. Все водители были отстранены от управления, а автомобили направлены на специализированную стоянку.

— Нами была остановлена автомашина BMW с грузинскими номерами, у которой имеется штраф на сумму более 500 тысяч тенге, — говорит один из сотрудников ДП на видео.

В полиции подчеркнули, что подобные нарушения создают риски для всех участников дорожного движения и требуют жесткого реагирования.

Рейдовые мероприятия в городе продолжаются в усиленном режиме.