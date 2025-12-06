Водителя со штрафами в более чем 1 млн тенге задержали в области Жетысу

По данным системы «Қорғау», с января 2025 года камеры автоматической фиксации в городе Алматы, а также на территории Алматинской и области Жетысу зафиксировали 33 эпизода нарушений, допущенных данным водителем. Как выяснилось, он неоднократно превышал скорость, парковался в неположенных местах, проезжал на красный свет и игнорировал требования дорожных знаков.

Общая сумма назначенных ему административных штрафов превысила 1 миллион 57 тысяч тенге.

В целях обеспечения исполнения административного законодательства автомобиль нарушителя водворен на специализированную стоянку до полного погашения задолженности.

В полиции области Жетысу отмечают, что работа по взысканию штрафов и профилактике повторных нарушений продолжается.

Правоохранительные органы напоминают: соблюдение правил дорожного движения является ключевым условием обеспечения безопасности всех участников дорожного движения.

Ранее сообщалось, что свыше четырех тысяч казахстанских водителей имеют 40 и более нарушений ПДД.

В июле этого года в Астане был задержан водитель со штрафами в 220 млн тенге.