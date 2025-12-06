РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    23:00, 05 Декабрь 2025 | GMT +5

    Водителя со штрафами в более чем 1 млн тенге задержали в области Жетысу

    В области Жетысу полицейскими установлен 30-летний житель Талдыкоргана, систематически нарушавший правила дорожного движения, передает корреспондент агентства Kazinform.

    ПДД, водитель
    Фото: Freepik

    По данным системы «Қорғау», с января 2025 года камеры автоматической фиксации в городе Алматы, а также на территории Алматинской и области Жетысу зафиксировали 33 эпизода нарушений, допущенных данным водителем. Как выяснилось, он неоднократно превышал скорость, парковался в неположенных местах, проезжал на красный свет и игнорировал требования дорожных знаков.

    Общая сумма назначенных ему административных штрафов превысила 1 миллион 57 тысяч тенге.

    В целях обеспечения исполнения административного законодательства автомобиль нарушителя водворен на специализированную стоянку до полного погашения задолженности.

    В полиции области Жетысу отмечают, что работа по взысканию штрафов и профилактике повторных нарушений продолжается.

    Правоохранительные органы напоминают: соблюдение правил дорожного движения является ключевым условием обеспечения безопасности всех участников дорожного движения.

    Ранее сообщалось, что свыше четырех тысяч казахстанских водителей имеют 40 и более нарушений ПДД. 

    В июле этого года в Астане был задержан водитель со штрафами в 220 млн тенге. 

    Теги:
    Штрафы Область Жетысу Нарушения Водители ПДД
    Айгерим Коппаева
    Айгерим Коппаева
    Автор
    Сейчас читают