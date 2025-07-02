Водитель со штрафами в 220 млн тенге задержан в Астане
Полиция в Астане задержала водителя, который управлял автомобилем с крупной задолженностью по штрафам, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.
На проспекте Богенбай батыра был остановлен автомобиль марки TANK, за которым числились штрафы на сумму более 220 миллионов тенге. За рулем находился 40-летний житель столицы, работающий в компании — владельце автомобиля.
Сотрудники полиции выяснили, что мужчина систематически нарушал ПДД и игнорировал постановления о наложении штрафов. Машина отправлена на штрафстоянку.
- В отношении нарушителя начато исполнительное производство. Дела переданы частным судебным исполнителям, которые примут меры в соответствии с действующим законодательством, вплоть до взыскания задолженности, - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что водителям Казахстана упростили получение прав.