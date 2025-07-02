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    14:25, 02 Июль 2025 | GMT +5

    Водитель со штрафами в 220 млн тенге задержан в Астане

    Полиция в Астане задержала водителя, который управлял автомобилем с крупной задолженностью по штрафам, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

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    Фото: Polisia.kz

    На проспекте Богенбай батыра был остановлен автомобиль марки TANK, за которым числились штрафы на сумму более 220 миллионов тенге. За рулем находился 40-летний житель столицы, работающий в компании — владельце автомобиля.

    Сотрудники полиции выяснили, что мужчина систематически нарушал ПДД и игнорировал постановления о наложении штрафов. Машина отправлена на штрафстоянку.

    - В отношении нарушителя начато исполнительное производство. Дела переданы частным судебным исполнителям, которые примут меры в соответствии с действующим законодательством, вплоть до взыскания задолженности, - говорится в сообщении.

    Ранее сообщалось, что водителям Казахстана упростили получение прав.

     

    Теги:
    Полиция Штрафы Астана Водители Авто
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
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