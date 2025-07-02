Водитель со штрафами в 220 млн тенге задержан в Астане

На проспекте Богенбай батыра был остановлен автомобиль марки TANK, за которым числились штрафы на сумму более 220 миллионов тенге. За рулем находился 40-летний житель столицы, работающий в компании — владельце автомобиля.

Сотрудники полиции выяснили, что мужчина систематически нарушал ПДД и игнорировал постановления о наложении штрафов. Машина отправлена на штрафстоянку.

- В отношении нарушителя начато исполнительное производство. Дела переданы частным судебным исполнителям, которые примут меры в соответствии с действующим законодательством, вплоть до взыскания задолженности, - говорится в сообщении.

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