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    14:57, 10 Июнь 2025 | GMT +5

    Водителям Казахстана упростили получение прав

    Государственная корпорация «Правительство для граждан» завершила интеграцию информационной системы Центров обслуживания населения с информационной системой Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

    ЦОН, «Правительство для граждан»
    Фото: Государственная корпорация «Правительство для граждан»

    Теперь при получении государственной услуги «Выдача водительского удостоверения» гражданам не нужно предоставлять медицинскую справку в бумажном виде. Результаты прохождения медосмотра автоматически поступают в ИИС ЦОН. Это позволяет ускорить процесс рассмотрения заявлений, исключить случаи подачи поддельных документов и повысить прозрачность процедуры получения водительских прав.

    Инициатива является частью масштабной цифровой трансформации и направлена на повышение качества и доступности государственных услуг путем оптимизации межведомственного взаимодействия.

    Важно отметить, что при замене водительского удостоверения до истечения срока его действия прохождение медосмотра не требуется. Также не требуется предоставление справок из психоневрологического и наркологического диспансеров.

    Обязательную биометрию внедрили в спецЦОНах Казахстана.

    Теги:
    ЦОН Правительство для граждан Водители
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
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