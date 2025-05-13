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    14:30, 13 Май 2025 | GMT +5

    Обязательную биометрию внедрили в спецЦОНах Казахстана

    Процесс идентификации личности автоматизирован в спецЦОНах РК, передает агентство Kazinform со ссылкой на Правительство для граждан.

    В спецЦОНах Казахстана внедрили прохождение биометрии
    Фото: freepik.com

    В специализированных центрах обслуживания населения Государственной корпорацией «Правительство для граждан» внедрена технология биометрической идентификации личности автовладельцев и экзаменуемых при оказании государственных услуг.

    Ранее идентификация личности в спецЦОНах осуществлялась непосредственно сотрудниками на основании предоставленного услугополучателем документа. Теперь в процессе оформления производится фотографирование лица, после чего система автоматически сопоставляет полученное изображение с фотографией, хранящейся в Государственной базе данных физических лиц, исключая возможность использования поддельного изображения или фотографии с экрана мобильного устройства.

    — Мы исключили человеческий фактор, который оставлял лазейку для злоупотреблений и делал систему получения госуслуг отчасти непрозрачной. Биометрическая идентификация — это прямой путь к снижению количества нарушений и устранению коррупционных рисков в спецЦОНах. Эта современная технология еще на один шаг приближает нас к созданию абсолютно законной и открытой системы оказания государственных услуг, — говорит председатель Правления Госкорпорации Арман Кенжегалиев.

    Отметим, что в случае невозможности прохождения биометрической идентификации дальнейшее предоставление услуги блокируется системой.

    Ранее был запущен сервис для проверки утечек персональных данных казахстанцев.

    Теги:
    E - Правительство, E - услуги ЦОН Егов Правительство для граждан Цифровизация
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
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