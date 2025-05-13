Обязательную биометрию внедрили в спецЦОНах Казахстана

В специализированных центрах обслуживания населения Государственной корпорацией «Правительство для граждан» внедрена технология биометрической идентификации личности автовладельцев и экзаменуемых при оказании государственных услуг.

Ранее идентификация личности в спецЦОНах осуществлялась непосредственно сотрудниками на основании предоставленного услугополучателем документа. Теперь в процессе оформления производится фотографирование лица, после чего система автоматически сопоставляет полученное изображение с фотографией, хранящейся в Государственной базе данных физических лиц, исключая возможность использования поддельного изображения или фотографии с экрана мобильного устройства.

— Мы исключили человеческий фактор, который оставлял лазейку для злоупотреблений и делал систему получения госуслуг отчасти непрозрачной. Биометрическая идентификация — это прямой путь к снижению количества нарушений и устранению коррупционных рисков в спецЦОНах. Эта современная технология еще на один шаг приближает нас к созданию абсолютно законной и открытой системы оказания государственных услуг, — говорит председатель Правления Госкорпорации Арман Кенжегалиев.

Отметим, что в случае невозможности прохождения биометрической идентификации дальнейшее предоставление услуги блокируется системой.

Ранее был запущен сервис для проверки утечек персональных данных казахстанцев.