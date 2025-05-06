Запущен сервис для проверки утечек персональных данных казахстанцев

Почти 53% опрошенных признались, что не знают, куда обращаться, если их личные данные попали в сеть. Такие данные показал недавний онлайн-опрос в приложении eGov Mobile, в котором приняли участие более 50 тысяч человек. Лишь 18% уверенно заявили, что знают, как действовать в случае утечки.

Более 62% не понимают, что такое фишинговые ссылки — один из главных инструментов онлайн-мошенников. Лишь каждый пятый умеет отличить фишинг от настоящих сайтов.

Несмотря на это, 92% заявили, что не передают коды из SMS «сотрудникам банка», но 8% всё ещё могут допустить ошибку. 31% пользователей никогда не меняют пароли, а 51% делают это только в случае проблем. Более половины респондентов сталкивались с подозрительными сообщениями.

— Результаты опроса еще раз подчеркнули, что несмотря на то, что многие люди уже сталкивались с попытками обмана в интернете, большинство по-прежнему не обладает достаточной цифровой грамотностью и не знает, как защитить свои данные. Это подчёркивает необходимость запуска сервисов, подобных Nomad Guard, — отметили в пресс-службе электронного Правительства.

В сервисе Nomad Guard можно проверить как конкретные ссылки, так и сайты, с которыми часто работает пользователь. Для этого достаточно ввести ссылку или адрес сайта в соответствующее поле и нажать кнопку «Проверить». Результаты проверки могут занять некоторое время, и для отслеживания их статуса необходимо перейти во вкладку «Мои проверки», где можно ознакомиться с конечным результатом.

На главной странице сервиса будет отображена информация о сайтах, с которых произошла утечка данных, а также объем утекших данных. При нажатии на количество данных откроется подробный список утечек. Также предусмотрена вкладка «Мошенничество», где пользователи могут сообщить о подозрительных действиях, заполнив специальную форму.

Чтобы воспользоваться сервисом пользователю необходимо:

авторизоваться в мобильном приложении eGov Mobile и перейти в раздел «Другие сервисы»;

нажать кнопку «Проверить»;

ввести ссылку на проверку и нажать «Отправить»;

ознакомиться со статусом заявки в разделе «Мои проверки».

Кроме того, в разделе «Еще» пользователи могут ознакомиться дополнительной информацией, а также получить доступ к разделам «Новости», «Обучение», «Тесты».

Новый сервис был реализован при сотрудничестве Комитета государственных услуг Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, АО «Национальные информационные технологии» и ОЮЛ Центра анализа и расследования кибер атак.

Ранее мы писали, что не рекомендуется раскрывать личные или конфиденциальные сведения в диалогах с ChatGPT.