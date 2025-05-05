Почему не стоит доверять свои секреты ChatGPT

— Всё, что мы пишем в ChatGPT, можно отнести к категории персональных данных. Именно поэтому при использовании этой платформы мы должны особенно беречь свою информацию. Нередко пользователи делятся в чат-боте самыми сокровенными мыслями — тем, что не решаются рассказать даже близким. Но, если эти данные вдруг окажутся в открытом доступе, последствия могут быть серьёзными. Ведь ни одна система не может гарантировать стопроцентную защиту от утечки информации, — подчеркнул эксперт.

Особое внимание, по его словам, должны проявлять государственные служащие.

— Чиновники, депутаты, военнослужащие — все, кто работают с конфиденциальной информацией, могут по неосторожности передать ChatGPT данные о проектах, ещё не прошедших официальную публикацию, либо сведения, содержащие государственную или военную тайну. Именно поэтому я всегда предупреждаю об этом на своих занятиях с госслужащими. Акимы, военные и другие представители власти не должны делиться через ИИ ни одним элементом национальных программ, закрытой документации или персональных данных граждан. Даже если возникает необходимость обратиться к системе — лучше использовать псевдоним. Только так можно сохранить безопасность информации, — отметил он.

Интересно, что сам ChatGPT также признаёт существование определённых рисков. Искусственный интеллект ответил так по этому поводу:

— Платформы на базе искусственного интеллекта, такие как ChatGPT, функционируют через облачные серверы. Это означает, что всё, что вводится пользователем, обрабатывается удалённо. Люди действительно часто используют такие сервисы как доверенных собеседников, делясь своими переживаниями. С точки зрения психологии это понятно, но с точки зрения информационной безопасности — рискованно. Хотя система и не использует эти данные намеренно, при ошибках в настройках или внешней атаке возможна утечка. Ответственность за конфиденциальность всегда остаётся на пользователе. Поэтому самый разумный шаг — не вводить личную, конфиденциальную или не предназначенную для публикации информацию.

К слову, в Восточно-Казахстанской области теперь безопасность труда будут отслеживать с помощью искусственного интеллекта.

Кроме того, «умные» системы помогут в решении проблемы бесплодия.