РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:27, 05 Декабрь 2025 | GMT +5

    Свыше четырех тысяч казахстанских водителей имеют 40 и более нарушений ПДД

    МВД Казахстана проводит республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Опасный водитель», передает агентство Kazinform со ссылкой на рolisia.kz.

    Более четырех тысяч казахстанских водителей имеют 40 и более нарушений ПДД
    Фото: polisia.kz

    Мероприятие продлится до 7 декабря. Его цель — обеспечение законности и порядка на дорогах, предупреждение правонарушений и снижение аварийности. В этот период количество автопатрулей на дорогах республиканского, областного и районного значения увеличено.

    Усилен контроль за нарушениями, которые создают наибольшую угрозу безопасности. Основное внимание уделяется водителям, систематически нарушающим правила дорожного движения, лицам, осуществляющим нелегальные перевозки, а также тем, кто пытается скрыться от ответственности.

    С целью выявления указанных правонарушений сформированы мобильные группы с участием представителей транспортной инспекции, органов государственных доходов и транспортной прокуратуры.

    — По данным базы ЕРАП, в настоящее время в стране свыше 4 тысяч водителей имеют 40 и более нарушений ПДД. По каждому из них полицейскими принимаются меры по установлению, задержанию и проведению обязательной профилактической работы. Также усилена работа по выявлению водителей, управляющих транспортными средствами с подложными либо отсутствующими государственными номерными знаками, а также лиц, уклоняющихся от исполнения административных штрафов, — сообщила старший инспектор по особым поручениям комитета административной полиции МВД РК Актоты Боранова.

    Ранее в МВД назвали основую причину ДТП в Казахстане.

    Теги:
    МВД РК Закон и право Полиция Транспорт Нарушения Водители ПДД Авто
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
    Сейчас читают