Свыше четырех тысяч казахстанских водителей имеют 40 и более нарушений ПДД

Мероприятие продлится до 7 декабря. Его цель — обеспечение законности и порядка на дорогах, предупреждение правонарушений и снижение аварийности. В этот период количество автопатрулей на дорогах республиканского, областного и районного значения увеличено.

Усилен контроль за нарушениями, которые создают наибольшую угрозу безопасности. Основное внимание уделяется водителям, систематически нарушающим правила дорожного движения, лицам, осуществляющим нелегальные перевозки, а также тем, кто пытается скрыться от ответственности.

С целью выявления указанных правонарушений сформированы мобильные группы с участием представителей транспортной инспекции, органов государственных доходов и транспортной прокуратуры.

— По данным базы ЕРАП, в настоящее время в стране свыше 4 тысяч водителей имеют 40 и более нарушений ПДД. По каждому из них полицейскими принимаются меры по установлению, задержанию и проведению обязательной профилактической работы. Также усилена работа по выявлению водителей, управляющих транспортными средствами с подложными либо отсутствующими государственными номерными знаками, а также лиц, уклоняющихся от исполнения административных штрафов, — сообщила старший инспектор по особым поручениям комитета административной полиции МВД РК Актоты Боранова.

