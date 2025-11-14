МВД РК: Основная причина ДТП — низкая транспортная дисциплина

— С начала года совершено свыше 29 тыс. дорожно-транспортных происшествий, в которых погибло 1 916 и травмировано более 40 тысяч человек. Половина жертв могла бы быть спасена, если бы соблюдались элементарные правила: ремень безопасности, трезвость за рулем, внимательность. Основными причинами аварий остаются прежними: превышение скорости, выезд на встречную полосу, вождение в состоянии опьянения, переход дороги в неположенном месте. Только в результате превышения скоростного режима погибло 406, выезда на встречную полосу движения — 400, при переходе в неположенном месте — 67 человек, — сказал Г. Саргулов.

Спикер подчеркнул, что основная причина ДТП – это низкая транспортная дисциплина. С начала года полицией пресечено свыше 12 миллионов нарушений правил дорожного движения. Задержаны свыше 21 тысячи пьяных водителей. Лишены права управления более 25 тысяч водителей. Подвергнуты административному аресту 21 тысяча человек. Оштрафованы более 401 тысячи пешеходов.

Ранее сообщалось, что суд Карагандинской области вынес приговор по делу о жуткой аварии на трассе «Алматы — Екатеринбург», где летом этого года в огне сгорели семь пассажиров минивэна. Водителя признали виновным в нарушении правил дорожного движения и приговорили к пяти годам лишения свободы.