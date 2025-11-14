Пять лет дали виновнику ДТП, унесшего жизни семи человек в Карагандинской области

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Карагандинской области завершилось рассмотрение громкого уголовного дела о ДТП, унесшем жизни семи человек. Трагедия произошла 5 июля 2025 года на 791-м километре трассы «Алматы — Екатеринбург» недалеко от Балхаша.

Как установил суд, водитель автомобиля Kia Sedona, обгоняя другую машину, не учел дорожные знаки и состояние покрытия. При маневре он попал в яму, выкопанную для установки оборудования взвешивания транспорта, после чего минивэн врезался в металлическое ограждение и загорелся. Семь пассажиров, находившихся в салоне, погибли на месте. Сам водитель и еще один пассажир получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу Шетского района.

В ходе судебного разбирательства вина мужчины полностью доказана. На это указывали признательные показания подсудимого, показания свидетелей, заключения экспертиз и материалы дела.

Прокурор просил назначить водителю наказание в виде пяти лет лишения свободы. Один из потерпевших настаивал на более строгом наказании, однако остальные родственники погибших согласились с позицией обвинения.

Суд признал водителя виновным по статье 345, часть 4 Уголовного кодекса Республики Казахстан — «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть семи лиц». При вынесении приговора суд учел наличие у подсудимого малолетнего ребенка и его искреннее раскаяние.

В итоге мужчину приговорили к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии минимальной безопасности. Также он лишен водительских прав на семь лет.

Приговор пока не вступил в законную силу.