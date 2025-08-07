В Таразе пытаются остановить оплату проезда «мимо кассы»

Система электронного билетирования TULPAR CARD в Таразе была внедрена в 2020 году. Тогда во всех автобусах установили терминалы для оплаты специальной картой или через QR-код в мобильном приложении. Позже функционал расширили, в систему интегрировали QR — появилась возможность оплачивать проезд напрямую через онлайн-банкинг, без необходимости пополнять транспортную карту.

Этот шаг помог автопаркам выйти из «серой» зоны, упростить контроль за денежными потоками, а также облегчить процесс оплаты для пассажиров. При этом возможность платить наличными сохранилась — ею пользовались, в основном, пожилые люди и те, кто редко ездит на автобусах и не хочет заводить карту. Однако с появлением удобной функции оплаты через банковское приложение доля наличных расчетов практически сошла на нет.

Фото: Алексей Поляков / Kazinform

Такой поворот событий оказался невыгоден для водителей, предпочитавших оставлять часть выручки себе. Нововведения их расстроили, но не остановили. Водители начали предлагать пассажирам перевести оплату на личный номер телефона. Для горожан это не выглядело проблемой — ведь все равно оплата осуществляется через приложение. Неважно каким способом, стоимость от этого для них не менялась.

В результате часть средств перестала проходить через официального оператора, а значит — не доходила до автопарков. Сейчас перевозчики и контролирующие органы активно пытаются пресечь такие случаи.

— В контрольно-ревизионной службе TULPAR CARD работают 16 сотрудников, которые оснащены специальными терминалами контролера. Они проверяют работу водителей и оплату проезда пассажирами. В случае выявления фактов, противоречащих правилам, совместно с полицией виновные лица привлекаются к административной ответственности, — рассказала начальник контрольно-ревизионной службы ТОО «Центральная диспетчерская служба» Жулдыз Сапаркул.

Фото: Алексей Поляков / Kazinform

По ее словам, пассажиры, уклоняющиеся от оплаты, согласно статье 622 КоАП РК штрафуются на 2 МРП (7 864 тенге в 2025 году). Водители и перевозчики, допускающие безбилетный проезд, наказываются по статье 623 КоАП РК — штраф составляет 5 МРП (19 660 тенге в 2025 году). Оплата проезда «мимо кассы» будет приравниваться к уклонению от оплаты и квалифицироваться по этим же статьям.

Согласно данным городского отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, в Таразе на сегодняшний день работают 8 компаний, обслуживающих 43 маршрута. В общей сложности в автопарке насчитывается 457 автобусов, из которых ежедневно на линию выходит 370. Из отчета ведомства следует, что сегодня 310 автобусов из общего автопарка города — это машины возрастом до 3 лет. За последние годы в Таразе запустили 3 новых маршрута, полностью поменяли автобусы на 10 маршрутах, еще на 4 старые машины заменили частично. Но дальнейшее развитие автопарка требует понимания и поддержки со стороны горожан.

— Официальная оплата проезда — это не только обязанность пассажира, но и вклад в развитие транспортной инфраструктуры города. Вырученные средства идут на оплату труда сотрудников, обслуживание техники и реализацию планов по ее постепенному обновлению, — отметил директор ТОО «Аулие-АтаТрансПасс» Рашид Прманов.

