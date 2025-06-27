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    02:29, 27 Июнь 2025 | GMT +5

    В Таразе запустят пять новых автобусных маршрутов

    Пять новых маршрутов общественного транспорта соединят центр Тараза с присоединенными к городу населенными пунктами Байзакского и Жамбылского районов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    автобус
    Фото: акимат Алматы

    Сегодня в городе функционирует 43 автобусных маршрута, а автопарк насчитывает 437 единиц транспорта. За последнее время с учетом обращений горожан были добавлены 11 новых маршрутов.

    Необходимость расширения транспортной сети возникла после вхождения в состав Тараза 14 населенных пунктов общей площадью 13,1 тысячи гектаров, где проживают более 45 тысяч человек. Среди крупнейших — Жалпақтөбе, Ақбұлым, Талас, Қызыл Жұлдыз, Бектөбе и Шайқорық.

    В прошлом году автопарк пополнился 155 автобусами, с начала 2025 года — еще 15. До конца года планируется поставка еще 82 машин. Параллельно устанавливаются новые остановки — в этом году уже установлены 75 по всему городу.

    Пока новые маршруты находятся на стадии планирования, специалисты прорабатывают их схему, протяженность и расписание движения. Введение дополнительных направлений потребует и дополнительных расходов. В этом году на субсидирование социально значимых городских и пригородных маршрутов в бюджете предусмотрено 5,2 млрд тенге — эта сумма может быть увеличена с учетом расширения транспортной сети на окраине города.

    Ранее сообщалось, что в автобусах Жамбылской области внедрили электронную оплату проезда для детей.

    Теги:
    Регионы Казахстана Транспорт Автобус Жамбылская область Тараз
    Алексей Поляков
    Алексей Поляков
    Автор
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