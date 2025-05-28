В автобусах Жамбылской области внедрили электронную оплату проезда для детей

В частности, при оплате детьми проезда в общественном транспорте через банковские системы и мобильное приложение, стоимость взималась в полном размере как со взрослого, то есть 100 тенге, тогда как для учащихся школ (1-11 классы) законодательством предусмотрены 50 тенге.

Таким образом, школьники не были должным образом охвачены льготами, предусмотренными государством.

По мерам прокуратуры области в систему электронных оплат проезда для школьников и внедрен «виртуальный школьный тариф».

Благодаря нововведению 230 тысяч школьников региона теперь могут беспрепятственно оплачивать проезд в общественном транспорте по льготному тарифу с помощью специальных QR-кодов.