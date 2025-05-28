РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:46, 27 Май 2025 | GMT +5

    В автобусах Жамбылской области внедрили электронную оплату проезда для детей

    Прокуратура региона выявила отсутствие льготного тарифа для детей при электронной оплате проезда на общественном транспорте, передает агентство Kazinform.

    Электронную оплату проезда для детей внедрили в автобусах Жамбылской области
    Фото: Прокуратура Жамбылской области

    В частности, при оплате детьми проезда в общественном транспорте через банковские системы и мобильное приложение, стоимость взималась в полном размере как со взрослого, то есть 100 тенге, тогда как для учащихся школ (1-11 классы) законодательством предусмотрены 50 тенге.

    Таким образом, школьники не были должным образом охвачены льготами, предусмотренными государством.

    По мерам прокуратуры области в систему электронных оплат проезда для школьников и внедрен «виртуальный школьный тариф».

    Благодаря нововведению 230 тысяч школьников региона теперь могут беспрепятственно оплачивать проезд в общественном транспорте по льготному тарифу с помощью специальных QR-кодов.

    Теги:
    Дети Цены и тарифы Автобус Жамбылская область
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
    Автор
    Сейчас читают