В США обсудили выплаты жителям Гренландии до $100 тысяч на человека

Об этом сообщили четыре источника, знакомые с ситуацией. По словам двух собеседников, пожелавших остаться анонимными, в обсуждениях фигурировали суммы от $10 до $100 тысяч на человека. При этом точный размер выплат и механизм их реализации пока не определены. В переговорах, по данным источников, участвовали и помощники Белого дома.

Идея прямых выплат жителям Гренландии, которая является автономной территорией Дании, рассматривается как один из вариантов того, каким образом США могли бы попытаться добиться контроля над островом с населением около 57 тысяч человек. Это происходит на фоне заявлений властей в Копенгагене и Нууке о том, что Гренландия не подлежит продаже.

Обсуждаемая инициатива входит в число различных сценариев, которые рассматривались в Белом доме, включая и другие способы усиления влияния США в регионе. В то же время такая тактика может быть воспринята как унизительная для населения, которое на протяжении длительного времени обсуждает вопросы собственной независимости и экономической зависимости от Дании.

Ранее Дональд Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США. Во время своего первого президентского срока он предлагал выкупить остров, а в марте 2025 года выразил уверенность в возможности его аннексии, пригрозив Дании торговыми пошлинами в случае отказа.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен отвергла эти заявления, подчеркнув, что Гренландия является частью королевства.

Напомним, госсекретарь США Марко Рубио на брифинге с участием законодателей из основных комитетов по вооруженным силам и внешней политике в обеих палатах Конгресса сообщил, что Трамп планирует купить Гренландию, а не захватывать ее.

Ранее сообщалось о заявлении пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт, что Трамп не исключал возможности вторжения США в Гренландию.

На следующей неделе Рубио планирует встретиться с официальными лицами Дании для обсуждения ситуации.