США и Дания обсудят вопрос Гренландии: когда пройдет встреча

Как сообщает The Guardian, министры иностранных дел Гренландии и Дании запросили срочную встречу, заявив, что любое вторжение или захват территории союзником по НАТО ознаменует конец западного военного альянса и «безопасности после Второй мировой войны».

— Я встречусь с ними (власти Дании — прим.ред.) на следующей неделе. Мы проведем с ними эти переговоры тогда, но мне больше нечего добавить по этому поводу. По его словам, каждый президент США сохраняет за собой право решать угрозы национальной безопасности военными средствами, — заявил Марко Рубио в ходе беседы с журналистами в Вашингтоне.

Рубио заявил, что Трамп говорил о приобретении Гренландии еще со своего первого срока.

— Это всегда было намерением президента с самого начала. Он не первый президент США, который изучал или рассматривал возможность приобретения Гренландии, — сказал он.

Трамп предпочитает дипломатический путь, но не исключает военных действий

Белый дом заявил, что Трамп предпочитает дипломатический путь, но не исключает военных действий.

— Это то, что в настоящее время активно обсуждается президентом и его командой по национальной безопасности», — сказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, отвечая на вопрос о возможном предложении США выкупить территорию у Дании.

Она также ответила на вопрос, почему США отказались исключить военные действия.

— Я знаю, что прошлые президенты и прошлые лидеры часто исключали подобные вещи. Они часто очень открыто заявляли о своих намерениях и, по сути, транслировали свою внешнеполитическую стратегию остальному миру — не только нашим союзникам, но, что наиболее важно, нашим противникам. Этот президент так не поступает. Все варианты всегда рассматриваются… Но я лишь скажу, что первым вариантом для президента всегда была дипломатия, — добавила Левитт.

Трамп: Мы всегда будем рядом с НАТО

В среду Трамп заявил, что США не покинут НАТО, в ироничном сообщении в социальных сетях, которое также содержало критику альянса.

— Мы всегда будем рядом с НАТО, даже если они не будут рядом с нами», — написал он в Truth Social.

Обращаясь ко «всем этим большим поклонникам НАТО», он добавил: «Их ВВП составлял всего 2%, и большинство из них не могли оплачивать свои счета, пока я не появлися, — заявил Трамп.

Франция заявила во вторник, что работает с союзниками над тем, как реагировать в случае вторжения США в Гренландию.

— Мы хотим действовать, но мы хотим делать это вместе с нашими европейскими партнерами, — заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в эфире радиостанции France Inter.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер «изложил свою позицию по Гренландии» в телефонном разговоре с Трампом в среду вечером, сообщила Даунинг-стрит, не вдаваясь в подробности разговора.

Стармер неоднократно заявлял, что будущее этой территории должно решаться исключительно Гренландией и Данией, в том числе и в Палате общин ранее в среду.

Трамп давно выражал заинтересованность в приобретении Гренландии. Но в последние дни после военной операции США в Венесуэле риторика администрации Трампа — и, как следствие, международная напряженность — достигли новых высот, поставив под сомнение существование НАТО.

Ранее Марко Рубио заявил, что Трамп хочет купить Гренландию.