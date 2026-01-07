Трамп хочет купить Гренландию — Марко Рубио

Рубио выступил с заявлением на брифинге, на котором присутствовали законодатели из основных комитетов по вооружённым силам и внешней политике в обеих палатах Конгресса.

Брифинг в Капитолии был посвящён Венесуэле, но законодатели выразили обеспокоенность намерениями Трампа в отношении Гренландии, учитывая агрессивные высказывания американского президента.

Рубио не стал вдаваться в подробности того, что он имел в виду, говоря о покупке Гренландии.

Во вторник лидеры шести стран НАТО вместе с премьер-министром Дании Метте Фредериксен выступили с совместным заявлением, в котором опровергли утверждения Трампа о том, что Соединённые Штаты должны захватить Гренландию. К Дании присоединились Великобритания, Франция, Германия, Италия, Испания и Польша — все они являются союзниками США.

— Безопасность в Арктике должна обеспечиваться коллективно совместно с союзниками по НАТО, включая Соединённые Штаты, путём соблюдения принципов Устава ООН, включая суверенитет, территориальную целостность и неприкосновенность границ. Это универсальные принципы, и мы не перестанем их защищать, — сообщается с совместном заявлении.

Ранее сообщалось о заявлении пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт, что Трамп не исключал возможности вторжения США в Гренландию.