РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:22, 07 Январь 2026 | GMT +5

    Трамп хочет купить Гренландию — Марко Рубио

    Госсекретарь США Марко Рубио сообщил законодателям, что президент Дональд Трамп планирует купить Гренландию, а не захватывать её, передает собственный корреспондент агентства Кazinform со ссылкой на The New York Times.

    Трамп хочет купить Гренландию – Марко Рубио
    Фото: denmark.dk

    Рубио выступил с заявлением на брифинге, на котором присутствовали законодатели из основных комитетов по вооружённым силам и внешней политике в обеих палатах Конгресса.

    Брифинг в Капитолии был посвящён Венесуэле, но законодатели выразили обеспокоенность намерениями Трампа в отношении Гренландии, учитывая агрессивные высказывания американского президента.

    Рубио не стал вдаваться в подробности того, что он имел в виду, говоря о покупке Гренландии.

    Во вторник лидеры шести стран НАТО вместе с премьер-министром Дании Метте Фредериксен выступили с совместным заявлением, в котором опровергли утверждения Трампа о том, что Соединённые Штаты должны захватить Гренландию. К Дании присоединились Великобритания, Франция, Германия, Италия, Испания и Польша — все они являются союзниками США.

    — Безопасность в Арктике должна обеспечиваться коллективно совместно с союзниками по НАТО, включая Соединённые Штаты, путём соблюдения принципов Устава ООН, включая суверенитет, территориальную целостность и неприкосновенность границ. Это универсальные принципы, и мы не перестанем их защищать, — сообщается с совместном заявлении.

    Ранее сообщалось о заявлении пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт, что Трамп не исключал возможности вторжения США в Гренландию.

    Теги:
    Америка В мире Дания Политика США Дональд Трамп
    Рустем Кожыбаев
    Рустем Кожыбаев
    Автор
    Сейчас читают