РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:08, 07 Январь 2026 | GMT +5

    Вооруженные силы США могут претендовать на Гренландию – Белый дом

    Белый дом заявил, что приобретение Гренландии является «приоритетом национальной безопасности» и что рассматривается возможность использования вооруженных сил США для достижения этой цели, передает собственный корреспондент агентства Кazinform со ссылкой на NBC News.

    Вооружённые силы США могут претендовать на Гренландию – Белый дом
    Фото: historyextra.com

    — Президент Трамп ясно дал понять, что приобретение Гренландии является приоритетом национальной безопасности Соединенных Штатов и что крайне важно сдерживать наших противников в Арктическом регионе, — заявила пресс-секретарь Кэролайн Ливитт.

    — Президент и его команда обсуждают ряд вариантов для достижения этой важной внешнеполитической цели, и, конечно, использование вооруженных сил США всегда остается в распоряжении главнокомандующего, — говорится в сообщении.

    Заявление Белого дома было сделано вскоре после того, как основные европейские союзники, включая Данию, заявили в совместном заявлении, что они «не прекратят защищать» ценности суверенитета и территориальной целостности Гренландии.

    Высокопоставленный представитель Белого дома сообщил NBC News, что среди рассматриваемых вариантов — покупка территории у Дании или заключение так называемого договора о свободной ассоциации с островом.

    Правительство США заключило аналогичные соглашения с Республикой Маршалловы Острова, Федеративными Штатами Микронезии и Республикой Палау. Эти соглашения предусматривают финансовую помощь в обмен на разрешение США размещать там силы безопасности.

    Ранее сообщалось, что Кэти Миллер, жена старшего советника Белого дома Стивена Миллера, опубликовала в X пост с картой Гренландии, раскрашенной в цвета американского флага, и надписью «Скоро». В свою очередь Дания призвала администрацию Трампа прекратить угрозы.

    Теги:
    Дания Мировые новости США
    Рустем Кожыбаев
    Рустем Кожыбаев
    Автор
    Сейчас читают