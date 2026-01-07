Вооруженные силы США могут претендовать на Гренландию – Белый дом

— Президент Трамп ясно дал понять, что приобретение Гренландии является приоритетом национальной безопасности Соединенных Штатов и что крайне важно сдерживать наших противников в Арктическом регионе, — заявила пресс-секретарь Кэролайн Ливитт. — Президент и его команда обсуждают ряд вариантов для достижения этой важной внешнеполитической цели, и, конечно, использование вооруженных сил США всегда остается в распоряжении главнокомандующего, — говорится в сообщении.

Заявление Белого дома было сделано вскоре после того, как основные европейские союзники, включая Данию, заявили в совместном заявлении, что они «не прекратят защищать» ценности суверенитета и территориальной целостности Гренландии.

Высокопоставленный представитель Белого дома сообщил NBC News, что среди рассматриваемых вариантов — покупка территории у Дании или заключение так называемого договора о свободной ассоциации с островом.

Правительство США заключило аналогичные соглашения с Республикой Маршалловы Острова, Федеративными Штатами Микронезии и Республикой Палау. Эти соглашения предусматривают финансовую помощь в обмен на разрешение США размещать там силы безопасности.

Ранее сообщалось, что Кэти Миллер, жена старшего советника Белого дома Стивена Миллера, опубликовала в X пост с картой Гренландии, раскрашенной в цвета американского флага, и надписью «Скоро». В свою очередь Дания призвала администрацию Трампа прекратить угрозы.