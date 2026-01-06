Премьер-министр Дании предупреждает, что НАТО может прекратить свое существование

— США не должны угрожать Гренландии. «Все» может остановиться, если США решат напасть на арктический остров, — сказала М. Фредериксен.

Кроме того, если президент США Дональд Трамп вторгнется в Гренландию, это будет означать конец НАТО, предупредила лидер Дании.

В интервью телеканалу TV2 М. Фредериксен добавила, что к заявлениям Д. Трампа о желании захватить самоуправляемую датскую территорию в Арктике следует относиться «серьезно».

— Но я также хочу ясно дать понять, что если США решат нанести военное нападение на другую страну НАТО, то все остановится, включая НАТО и, следовательно, безопасность, которая была обеспечена с конца Второй мировой войны, — добавила Фредериксен.

Напомним, что Д. Трамп давно настаивает на присоединении богатого полезными ископаемыми острова, который в значительной степени автономен, но является частью Дании и, следовательно, входит в военный альянс НАТО.

— Нам нужна Гренландия из-за ситуации, угрожающей национальной безопасности, — заявил глава Белого дома журналистам на борту президентского самолета в воскресенье.

Последние заявления Трампа прозвучали после того, как США нанесли удары по Венесуэле и арестовали ее лидера Николаса Мадуро.

О том, что означает силовая операция США в Венесуэле читайте в материале нашего международного обозревателя.