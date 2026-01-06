РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    02:21, 06 Январь 2026 | GMT +5

    Премьер-министр Дании предупреждает, что НАТО может прекратить свое существование

    Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила в интервью телеканалу TV2, что к словам президента США Дональда Трампа о желании «захватить» Гренландию следует относиться серьезно, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Премьер-министр Дании
    Фото: ТАСС

    — США не должны угрожать Гренландии. «Все» может остановиться, если США решат напасть на арктический остров, — сказала М. Фредериксен.

    Кроме того, если президент США Дональд Трамп вторгнется в Гренландию, это будет означать конец НАТО, предупредила лидер Дании.

    В интервью телеканалу TV2 М. Фредериксен добавила, что к заявлениям Д. Трампа о желании захватить самоуправляемую датскую территорию в Арктике следует относиться «серьезно».

    — Но я также хочу ясно дать понять, что если США решат нанести военное нападение на другую страну НАТО, то все остановится, включая НАТО и, следовательно, безопасность, которая была обеспечена с конца Второй мировой войны, — добавила Фредериксен.

    Напомним, что Д. Трамп давно настаивает на присоединении богатого полезными ископаемыми острова, который в значительной степени автономен, но является частью Дании и, следовательно, входит в военный альянс НАТО.

    — Нам нужна Гренландия из-за ситуации, угрожающей национальной безопасности, — заявил глава Белого дома журналистам на борту президентского самолета в воскресенье.

    Последние заявления Трампа прозвучали после того, как США нанесли удары по Венесуэле и арестовали ее лидера Николаса Мадуро.

    О том, что означает силовая операция США в Венесуэле читайте в материале нашего международного обозревателя.

    Теги:
    Дания НАТО США Дональд Трамп
    Арнур Рахимбеков
    Арнур Рахимбеков
    Автор
    Сейчас читают