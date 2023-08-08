В школах по-прежнему не хватает мест - готов ли Казахстан к новому учебному году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане из года в год не решается проблема дефицита школьных ученических мест. К новому учебному году их нехватка превысила 270 тысяч по всей стране. Текущие темпы строительства новых школ не успевают за демографическими и миграционными процессами. Сколько в итоге школ будет работать и как идет их подготовка к новому учебному году, читайте в материале аналитического обозревателя МИА «Казинформ».



Сколько школ в Казахстане

По данным Бюро национальной статистики МНЭ РК в стране насчитывается 7687 общеобразовательных школ, из них 52 школы находятся в аварийном состоянии, а более 300 саманных и деревянных уже не отвечают современным стандартам. В мае 2023 года учебный год завершили более 3,7 млн учеников, из них из 11-го класса выпустилось 172 тысячи. В новом 2023-2024 учебному году в школу пойдут более 3,5 млн детей, в том числе 380 тысяч, зачисленных в первый класс.

По данным Правительства, нехватка ученических мест в отечественных школах в новом учебном году составит более 270 тысяч. Наиболее острая ситуация наблюдается в Туркестанской и Алматинской областях, а также в Астане, Алматы и Шымкенте. На долю этих регионов и городов приходится 60% дефицита ученических мест (около 160 тысяч) от общего показателя.

В прошлом учебном году дефицит составил 270 тысяч. При этом, 143 школы работали в три смены. В 2021-2022 учебном году в Казахстане функционировало 169 трехсменных школ — на 5,6 % больше, чем годом ранее, в 2020-2021 году было 160 трехсменных школ. И хотя количество трехсменных школ сократилось, текущие темпы ввода новых школ не успевают за демографическими и миграционными процессами в стране, особенно в крупных городах.





В Астане не хватает более 26 тысяч ученических мест

Традиционно каждый год порядка 10% дефицита ученических мест приходится на столицу, где ежегодный прирост населения составляет 5-6% (50-70 тысяч человек – прим. ред.). В 2019 году дефицит ученических мест в столице составил 25 тысяч, в 2022 году — 26 тысяч, в новому учебном году цифра выросла до 26 454. Поэтому столичные жители иногда даже специально переезжают в те районы города, где есть государственная школа.

Нужно сказать, что в год акимат Астаны может построить только определенное количество школ. Поэтому некоторые школы строятся по государственному-частному партнерству, соответственно, обучение там проходит на платной основе, так как бизнесменам необходимо окупить средства, которые были вложены в их строительство. В последние годы цены на обучение в частных школах столицы выросли и варьируются от 150 тысяч тенге до 1,25 млн тенге в месяц.





К слову, в Казахстане планируют ввести размер предельной платы за обучение в частных школах в размере 600-кратного месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года. Согласно действующим правилам, предельный размер составляет 1200 МРП. Таким образом, цены на обучение в частных школах должны снизиться в 2 раза. Но даже такое снижение цен, понятно, что не по карману большинству родителям школьников. Поэтому им приходится мириться с переполненностью классов в государственных школах: из 163 школ около 20-ти переполнены, а 8 работают в три смены.

В 2022 году в Астане было построено 11 новых школ на 20 тысяч ученических мест. За четыре года в столице было построено 39 школ (это более 80 тысяч ученических мест в 2 смены – прим. ред.).

«Учебные заведения строятся во всех районах города. К примеру, в Есильском районе построено 19 школ, в Алматинском районе– 13, в Байконырском районе– 2, в Сарыаркинском районе – 5», — сообщили в Управлении образования Астаны.

По их данным, на сегодня в столице ведется строительство 14 школ, 11 из них будут сданы в эксплуатацию в течение учебного года (2023-2024) на 16 300 мест в две смены (4 школ, 7 пристроек - прим. ред.). Из 11 школ, которые планируется сдать в течение нового учебного года, 9 будут расположены в районах Алматы, Байконыр, Есиль.

Большие перемены

По поручению Главы государства в стране реализуется пилотный нацпроект «Комфортная школа». В рамках этого проекта, к примеру, в столице до 2025 года планируется ввести в эксплуатацию 24 крупногабаритные школы на 88 800 мест (обучение там будет в две смены – прим. ред.). Уже начато проектирование. Строительство школ нового формата начнется в этом году. Для них определено 158 земельных участков. Известно, что в рамках нацпроекта будет построено 15 школ в районах Есиль и Нура. При этом, 3 школы планируется построить в районе «Хан Шатыр», который является одним из самых густонаселенных районов Астаны. Тем самым будет создано 12 тысяч ученических мест.

В целом, по данным Кабинета министров, в Казахстане в 2024-2025 годах будет построено 369 школ на 740 тысяч ученических мест в рамках нацпроекта «Комфортная школа». Новые школы будут семи типов: на 300, 600, 900, 1200, 1500, 2000 и 2500 мест. Ожидается, что это позволит в течение трех последующих лет в Казахстане окончательно решить проблему перегруженных классов, аварийных школ и трехсменного обучения. При этом, новые школы должны будут задавать планку не только в части оснащения, включая скоростной интернет, но и в плане качества образования, предоставляемого квалифицированными учителями.

А что происходит в других регионах Казахстана

К 1 сентября в Туркестанской области введут в эксплуатацию 6 школ, 14 школ строится в Акмолинской области. До конца года планируется закончить строительство 9 школ в Жамбылской области. В селах области Абай построят малокомплектные школы для решения проблемы дефицита ученических мест. Но, к сожалению, не все так радужно, в некоторых регионах акимы недовольны подготовкой школ к новому учебному году. Так, аким Северо-Казахстанской области Айдарбек Сапаров, раскритиковал темпы ремонта школ, где 4 школы находятся в аварийном состоянии. В Алматинской области таже проблема - целых 11 объектов образования еще не готовы к учебному году, до которого остались считанные недели.

Согласно прогнозам Правительства, к 2026 году дефицит по всему Казахстану составит 1 117 942 ученических мест с учетом показателей рождаемости, урбанизации, внутрирегиональной и межрегиональной миграции, а также износа зданий.





Напомним, в прошлом году эксперты прогнозировали, что дефицит ученических мест в РК может превысить 1 млн к 2025 году.

Все начинается со школы

Главное в вопросе обеспечения образования — это предоставление качественных знаний, которое зависит не только от наличия места в школе, но и от наличия квалифицированных педагогов, а также оснащения школы. В настоящее время в стране не хватает 3550 педагогов. Но несмотря на все вышеперечисленные проблемы, в 2022 году Казахстан занял 71 место из 78 лучших стран для обучения. На сегодня показатель качества знаний у школьников столицы составил 59,7%. При этом, разрыв качества знаний между учениками городских и сельских школ остается по-прежнему большим. По данным Правительства, по качеству знаний Мангистауская, Атырауская, Кызылординская, Туркестанская и Алматинская области имеют показатели ниже, чем по республике. Эксперты связывают это в том числе и с разницей финансирования городских и сельских школ.

Каждый год Правительство выделяет миллиарды тенге из республиканского бюджета на флагманские образовательные проекты такие как НИШ, «Binom» и другие. Однако во многом школы продолжают работать по старой системе. Идти в ногу со временем бывает непросто для представителей образования.

Кроме того, есть вопросы к оснащению. Средства на работу НИШ (всего 21 школа – прим. ред.) частично поступают из республиканского бюджета, например, в 2022 году было выделено 12,4 млрд тенге, а расходы на государственные школы составили 1,2 трлн тенге. При пересчете на каждую государственную школу приходится 159 млн тенге, на НИШ — в 3,7 раза больше — 592,1 млн тенге. В эти суммы входят такие статьи расходов, как обеспечение доступности качественного школьного образования, модернизация среднего образования и повышение квалификации учителей. Однако не все школы оснащены одинаково. В каких-то, особенно в сельских, не хватает оборудования, классов, спорт инвентаря. В некоторых до сих пор нет даже спортивного зала, не говоря уже о предметных классах, таких как химия, физика или биология. По данным международных исследований, в том числе PISA, уровень материально-технического оснащения школ напрямую влияет на уровень образовательных достижений учеников.

В июле 2023 года министр просвещения Гани Бейсембаев на заседании республиканского штаба по реализации предвыборной программы Главы государства доложил, что за 2020-2022 годы в республике за счет различных источников финансирования было введено 626 школ на 340 тысяч мест. В 2023 году планируется открыть еще 146 школ на 130 тысяч мест, в том числе 62 за счет средств, изъятых у коррупционеров. Ранее в Правительстве заявили, что средства, изъятые у коррупционеров, направят на строительство 72 новых школ.