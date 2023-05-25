Cколько новых школ планируют открыть в Астане в 2023 году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Для решения проблем дефицита ученических мест за 4 года в столице было построено 39 школ. Об этом сообщили в управлении образования Астаны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в ведомстве, строительство учебных заведений ведётся во всех районах города. Данные учебные заведения позволили создать 82 200 ученических мест (в две смены).

Учебные заведения строятся во всех районах города. К примеру, в Есильском районе построено 19 школ, в Алматинском районе– 13, в Байконырском районе– 2, в Сарыаркинском районе – 5.

В 2023 году запланирован ввод в эксплуатацию 11 школ на 16 300 мест в две смены (4 школ, 7 пристроек).

Кроме того, по поручению Главы государства в рамках нацпроекта «Комфортная школа» начато проектирование 24 крупногабаритных школ на 88 800 ученических мест (в 2 смены). Строительство школ нового формата начнется в текущем году.

Также для строительства школ определено 158 земельных участков. Они расположены во всех районах города с учетом потребностей в социальных объектах. В плане детальной планировки было закреплено направление, чтобы в каждом районе (микрорайонах) были учебные заведения.

В рамках пилотного проекта «Комфортная школа» до 2025 года планируется ввести в эксплуатацию 24 школы на 88 800 мест (в две смены).

На сегодняшний день уже определены земельные участки под строительство школ, также прорабатывается план реализации проектов.

В 2022-2023 учебном году в 96 государственных школах столицы с 1 по 4 классы бесплатным горячим питанием обеспечены 88 884 учащихся, с 5 по 11 классы по категории социально-уязвимых слоев населения льготно питаются 6085 учащихся. Всего с 1 по 11 классы – 94 969 учащихся.

Стоимость питания в январе 2023 года повышена на 30%. На сегодняшний день стоимость питания на одного учащегося составляет 584 тенге (до 9.01.2023 года составляла 449,50 тенге.).

Отдельно стоит отметить мероприятия, которые проводятся акиматом столицы по устранению потребности кадров, в том числе путем размещения государственного образовательного заказа по педагогическим специальностям в трех вузах (Евразийский гуманитарный университет, Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, Международный университет Астана) ежегодно на 1 050 мест и в организациях технического и профессионального образования – 1 300 мест.

В целях подготовки управленческих кадров для организаций образования создан кадровый резерв из числа заместителей директоров в количестве 80 человек. Для формирования устойчивых профессиональных знаний и навыков в различных областях менеджмента данный состав планируется обучить в рамках работы «Школы молодого заместителя» по программе «Менеджмент».

Кроме этого, для поддержки педагогов разработана электронная платформа «Столичная электронная школа», реализуется проект «Кластеры успешности» по шефству над школами с низкой результативностью.

Для повышения производительности и качества педагогического и управленческого труда в 2023 году курсы повышения квалификации пройдут 6 812 педагогов.

За последние три года более 200 учителей столичных школ прошли курсы повышения квалификации и стажировку в зарубежных странах.

На базе педвузов педагогическую переподготовку прошли 700 человек с непедагогическим образованием.