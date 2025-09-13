16:08, 13 Сентябрь 2025 | GMT +5
В Шымкенте загорелось авто, один человек госпитализирован
Спасатели МЧС потушили горящий автомобиль в Шымкенте, передает агентство Kazinform со ссылкой на ведомство.
В Аль-Фарабийском районе г. Шымкент по ул. Рашидова вдоль дороги произошло возгорание легкового автомобиля с последующим хлопком газо-воздушной смеси.
Спасатели МЧС подали ствол с пеной и полностью ликвидирован пожар. Причина устанавливается.
В результате происшествия один человек получил ожоги и был госпитализирован.
В МЧС рекомендовали иметь в салоне автомобиля огнетушитель.
Ранее в Шымкенте автомобиль совершил наезд на надземный газопровод высокого давления, в результате чего без газа остались более семи тысяч абонентов.