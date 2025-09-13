РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    16:08, 13 Сентябрь 2025 | GMT +5

    В Шымкенте загорелось авто, один человек госпитализирован

    Спасатели МЧС потушили горящий автомобиль в Шымкенте, передает агентство Kazinform со ссылкой на ведомство.

    Фото: кадр из видео

    В Аль-Фарабийском районе г. Шымкент по ул. Рашидова вдоль дороги произошло возгорание легкового автомобиля с последующим хлопком газо-воздушной смеси.

    Спасатели МЧС подали ствол с пеной и полностью ликвидирован пожар. Причина устанавливается.

    В результате происшествия один человек получил ожоги и был госпитализирован.

    В МЧС рекомендовали иметь в салоне автомобиля огнетушитель.

    Ранее в Шымкенте автомобиль совершил наезд на надземный газопровод высокого давления, в результате чего без газа остались более семи тысяч абонентов.

    Теги:
    МЧС Пожар Транспорт Шымкент Авто Взрыв
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
