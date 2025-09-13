РУ
телерадиокомплекс президента РК
    15:22, 13 Сентябрь 2025

    В Шымкенте более семи тысяч абонентов остались без газа

    Жители отключены от газоснабжения в результате дорожно-транспортного происшествия, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В Шымкенте более семи тысяч абонентов остались без газа
    Фото: Татьяна Корякина/Kazinform

    Инцидент произошел на пересечении проспекта Абая и улицы Аскарова. По предварительной информации, автомобиль марки Mercedes совершил наезд на надземный газопровод высокого давления.

    — Аварийная бригада локализовала утечку, перекрыв задвижку в колодце на улице Калдаякова. На месте работают специалисты АО «QazaqGazAimaq», ведутся восстановительные работы, — сообщили специалисты.

    По данным диспетчерской службы, в результате аварии без газа остались:

    • ПГБ-27: 10 ШРП, 46 КПД, 276 ГРПШ — 2092 абонента;
    • ⁠ПГБ-128: 7 ШРП, 21 КПД, 728 ГРПШ — 1950 абонентов, включая 553 квартиры;
    • ПГБ-16: 50 КПД — около 3000 абонентов;
    • КПБ — около 40 единиц оборудования.

    В общей сложности отключено газоснабжение более 7000 абонентов.

    Сотрудники Абайского районного управления полиции привлечены к расследованию обстоятельств происшествия.

    — Просим отключить все бытовые газовые приборы и предоставить доступ сотрудникам ШПФ АО «QazaqGazAimaq» для безопасного повторного пуска газа, — отметили в компании.

    Ранее в Караганде произошло выдавливание смеси на прокладываемых газораспределительных сетях. От ударной волны были повреждены несколько автомобилей.

    Теги:
    ДТП Газопровод Шымкент Происшествия Авария Газ
    Татьяна Корякина
    Татьяна Корякина
    Автор
