В Шымкенте более семи тысяч абонентов остались без газа

Инцидент произошел на пересечении проспекта Абая и улицы Аскарова. По предварительной информации, автомобиль марки Mercedes совершил наезд на надземный газопровод высокого давления.

— Аварийная бригада локализовала утечку, перекрыв задвижку в колодце на улице Калдаякова. На месте работают специалисты АО «QazaqGazAimaq», ведутся восстановительные работы, — сообщили специалисты.

По данным диспетчерской службы, в результате аварии без газа остались:

ПГБ-27: 10 ШРП, 46 КПД, 276 ГРПШ — 2092 абонента;

⁠ПГБ-128: 7 ШРП, 21 КПД, 728 ГРПШ — 1950 абонентов, включая 553 квартиры;

ПГБ-16: 50 КПД — около 3000 абонентов;

КПБ — около 40 единиц оборудования.

В общей сложности отключено газоснабжение более 7000 абонентов.

Сотрудники Абайского районного управления полиции привлечены к расследованию обстоятельств происшествия.

— Просим отключить все бытовые газовые приборы и предоставить доступ сотрудникам ШПФ АО «QazaqGazAimaq» для безопасного повторного пуска газа, — отметили в компании.

Ранее в Караганде произошло выдавливание смеси на прокладываемых газораспределительных сетях. От ударной волны были повреждены несколько автомобилей.