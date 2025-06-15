Строящиеся газораспределительные сети взорвались в Караганде
В Караганде произошло выдавливание смеси на прокладываемых газораспределительных сетях. От ударной волны повредились несколько автомобилей, передает корреспондент агентства Kazinform.
В социальных сетях появилось видео последствия хлопка газового трубопровода.
В акимате города утверждают, что данные сети еще не подключены к потребителям.
- При опрессовке газораспределительных сетей среднего давления произошло выдавливание смеси. Данные сети в настоящее время не функционируют, природный газ в системе отсутствует, - сообщили в ГУ «Отдел строительства города Караганды».
От ударной волны были повреждены несколько автомобилей. Пострадавших нет. На место происшествия прибыли представители подрядной организации и представители акимата.
- Ущерб собственникам поврежденных транспортных средств возместит подрядная организация, - добавили в ГУ «Отдел строительства города Караганды».
Ранее сообщалось, что в Карагандинской области планируют запустить 8 газовых комплексов.