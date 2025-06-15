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    13:54, 15 Июнь 2025 | GMT +5

    Строящиеся газораспределительные сети взорвались в Караганде

    В Караганде произошло выдавливание смеси на прокладываемых газораспределительных сетях. От ударной волны повредились несколько автомобилей, передает корреспондент агентства Kazinform.

    сети
    Фото: кадры из видео

    В социальных сетях появилось видео последствия хлопка газового трубопровода. 

    В акимате города утверждают, что данные сети еще не подключены к потребителям.

    - При опрессовке газораспределительных сетей среднего давления произошло выдавливание смеси. Данные сети в настоящее время не функционируют, природный газ в системе отсутствует, - сообщили в ГУ «Отдел строительства города Караганды».

    От ударной волны были повреждены несколько автомобилей. Пострадавших нет. На место происшествия прибыли представители подрядной организации и представители акимата.

    - Ущерб собственникам поврежденных транспортных средств возместит подрядная организация, - добавили в ГУ «Отдел строительства города Караганды».

    Ранее сообщалось, что в Карагандинской области планируют запустить 8 газовых комплексов. 

    Теги:
    Газопровод Акимат Карагандинская область Видео Караганда Взрыв
    Айзада Агильбаева
    Айзада Агильбаева
    Автор
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