    15:27, 11 Февраль 2026 | GMT +5

    В проект новой Конституции включили переходные положения

    В проект новой Конституции РК включили переходные положения, определяющие сроки ее вступления в силу и порядок перехода к однопалатному Парламенту. Об этом на двенадцатом заседании Комиссии по конституционной реформе сообщил заместитель председателя Конституционного суда и член комиссии Бахыт Нурмуханов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Бахыт Нурмуханов
    Кадр с прямой трансляции

    По его словам, ряд предложений, поступивших в ходе общественного обсуждения и работы рабочих групп, касается раздела 11 «Заключительные и переходные положения».

    — По результатам анализа в данный раздел включены новые нормы. Они определяют сроки вступления в силу новой Конституции и прекращения действия действующего Основного закона. Отдельные положения предусматривают переход к однопалатному Құрылтаю и проведение его выборов, — сообщил Нурмханов.

    Кроме того, переходные нормы регулируют вопросы назначения вице-президента и других должностных лиц, предусмотренных Конституцией, формирования нового состава Конституционного суда, Центральной избирательной комиссии и Высшей аудиторской палаты, а также приведения законодательства в соответствие с новым Основным законом.

    Правительству, центральным и местным государственным органам поручат принять необходимые меры для реализации этих положений в разумные сроки.

    В Конституционной комиссии также сообщили, что ратифицированные международные договоры сохранятся в составе действующего права. Нормативные правовые акты в сфере прав человека, ранее принятые Конституционным советом и Конституционным судом, будут действовать в части, не противоречащей новой Конституции.

    Ранее депутат Мажилиса и член комиссии Снежана Имашева представила перечень заключительных и переходных положений в тексте проекта новой Конституции. По ее словам, требуется урегулировать статус действующих органов государственной власти на переходный период. 

    Ранее сообщалось, что в Секретариат Конституционной комиссии через платформу e-Otinish поступило порядка пяти тысяч обращений от граждан. 

    Напомним, отправной точкой для Конституционной реформы стала инициатива Главы государства Касым-Жомарта Токаева о переходе к однопалатному Парламенту. Обсуждение реформы продолжалось около полугода. 

    На сегодняшний день Конституционная комиссия на основе предложений граждан и экспертного сообщества подготовила проект новой Конституции. Документ был опубликован 31 января.  

    Теги:
    Конституция Парламент Конституционная реформа
    Адия Абубакир
    Адия Абубакир
    Автор
