В проект новой Конституции включили переходные положения

По его словам, ряд предложений, поступивших в ходе общественного обсуждения и работы рабочих групп, касается раздела 11 «Заключительные и переходные положения».

— По результатам анализа в данный раздел включены новые нормы. Они определяют сроки вступления в силу новой Конституции и прекращения действия действующего Основного закона. Отдельные положения предусматривают переход к однопалатному Құрылтаю и проведение его выборов, — сообщил Нурмханов.

Кроме того, переходные нормы регулируют вопросы назначения вице-президента и других должностных лиц, предусмотренных Конституцией, формирования нового состава Конституционного суда, Центральной избирательной комиссии и Высшей аудиторской палаты, а также приведения законодательства в соответствие с новым Основным законом.

Правительству, центральным и местным государственным органам поручат принять необходимые меры для реализации этих положений в разумные сроки.

В Конституционной комиссии также сообщили, что ратифицированные международные договоры сохранятся в составе действующего права. Нормативные правовые акты в сфере прав человека, ранее принятые Конституционным советом и Конституционным судом, будут действовать в части, не противоречащей новой Конституции.

Ранее депутат Мажилиса и член комиссии Снежана Имашева представила перечень заключительных и переходных положений в тексте проекта новой Конституции. По ее словам, требуется урегулировать статус действующих органов государственной власти на переходный период.



Ранее сообщалось, что в Секретариат Конституционной комиссии через платформу e-Otinish поступило порядка пяти тысяч обращений от граждан.

Напомним, отправной точкой для Конституционной реформы стала инициатива Главы государства Касым-Жомарта Токаева о переходе к однопалатному Парламенту. Обсуждение реформы продолжалось около полугода.

На сегодняшний день Конституционная комиссия на основе предложений граждан и экспертного сообщества подготовила проект новой Конституции. Документ был опубликован 31 января.