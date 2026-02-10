РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:50, 10 Февраль 2026 | GMT +5

    Депутат призвала четко определить порядок вступления новой Конституции в силу

    Депутат Мажилиса Снежанна Имашева обратила внимание на необходимость четко и полно отразить в тексте проекта новой Конституции заключительные и переходные положения, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Снежанна Имашева
    Фото: Конституционный суд

    Она отметила, что работа над проектом ведется последовательно и в открытом формате. 

    Вместе с тем Снежанна Имашева подчеркнула, что отдельного внимания требует проработка заключительных и переходных положений.

    — Хочу обратить внимание на важный аспект, который, на мой взгляд, необходимо максимально четко и полно отразить в тексте проекта — это заключительные и переходные положения. Прежде всего, необходимо однозначно определить порядок и сроки вступления Конституции в силу. В проекте следует прямо закрепить, с какого момента начнут действовать ее положения — с даты официального опубликования результатов республиканского референдума или с иной конкретно установленной даты, — сказала она. 

    Кроме того, по ее словам, требуется урегулировать статус действующих органов государственной власти на переходный период.

    — Следует определить, до какого момента Парламент текущего созыва осуществляет свои полномочия; в какой срок и в каком порядке будут проведены выборы в Құрылтай. Полагаю, эти вопросы следует рассматривать с учетом обеспечения непрерывности осуществления законодательной функции, включая реализацию институциональных новелл Конституции, — отметила депутат. 

    Не менее важным, по мнению Снежанны Имашевой, является закрепление в переходных положениях механизмов формирования нового состава Конституционного суда, Центральной избирательной комиссии и Высшей аудиторской палаты, а также порядка назначения должностных лиц ключевых государственных органов.

    — Четкая фиксация этих процедур позволит обеспечить правовую определенность и исключить ситуации отсутствия конституционных органов в период институционального перехода, — отметила она.

    Отдельное внимание, по ее словам, следует уделить вопросу действия действующего законодательства.

    — В проекте необходимо прямо установить, сохраняют ли силу законы и иные нормативно-правовые акты, действующие на день вступления Конституции в силу, и в какие сроки они должны быть приведены в соответствие с ее новыми положениями. Такая норма является обязательным элементом юридической техники и позволяет обеспечить преемственность правового регулирования, — сказала депутат.

    В заключение Снежанна Имашева подчеркнула, что закрепление этих положений обеспечит правовую определенность и предсказуемость функционирования государственных институтов в переходный период.

    Теги:
    Конституция Парламент Конституционная реформа Мажилис
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор
    Сейчас читают
    Референдум