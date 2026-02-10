Депутат призвала четко определить порядок вступления новой Конституции в силу

Она отметила, что работа над проектом ведется последовательно и в открытом формате.

Вместе с тем Снежанна Имашева подчеркнула, что отдельного внимания требует проработка заключительных и переходных положений.

— Хочу обратить внимание на важный аспект, который, на мой взгляд, необходимо максимально четко и полно отразить в тексте проекта — это заключительные и переходные положения. Прежде всего, необходимо однозначно определить порядок и сроки вступления Конституции в силу. В проекте следует прямо закрепить, с какого момента начнут действовать ее положения — с даты официального опубликования результатов республиканского референдума или с иной конкретно установленной даты, — сказала она.

Кроме того, по ее словам, требуется урегулировать статус действующих органов государственной власти на переходный период.

— Следует определить, до какого момента Парламент текущего созыва осуществляет свои полномочия; в какой срок и в каком порядке будут проведены выборы в Құрылтай. Полагаю, эти вопросы следует рассматривать с учетом обеспечения непрерывности осуществления законодательной функции, включая реализацию институциональных новелл Конституции, — отметила депутат.

Не менее важным, по мнению Снежанны Имашевой, является закрепление в переходных положениях механизмов формирования нового состава Конституционного суда, Центральной избирательной комиссии и Высшей аудиторской палаты, а также порядка назначения должностных лиц ключевых государственных органов.

— Четкая фиксация этих процедур позволит обеспечить правовую определенность и исключить ситуации отсутствия конституционных органов в период институционального перехода, — отметила она.

Отдельное внимание, по ее словам, следует уделить вопросу действия действующего законодательства.

— В проекте необходимо прямо установить, сохраняют ли силу законы и иные нормативно-правовые акты, действующие на день вступления Конституции в силу, и в какие сроки они должны быть приведены в соответствие с ее новыми положениями. Такая норма является обязательным элементом юридической техники и позволяет обеспечить преемственность правового регулирования, — сказала депутат.

В заключение Снежанна Имашева подчеркнула, что закрепление этих положений обеспечит правовую определенность и предсказуемость функционирования государственных институтов в переходный период.