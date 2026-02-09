Следующее заседание Конституционной комиссии состоится 10 февраля
В адрес Комиссии по Конституционной реформе поступило порядка 5000 предложений от граждан, сообщила председатель комиссии и Конституционного суда Эльвира Азимова, передает корреспондент агентства Kazinform.
По ее словам, согласно проведенным опросам и анализу общественного мнения, проект новой Конституции получил высокую оценку и широкую поддержку со стороны большинства граждан. Председатель Комиссии подчеркнула, что это отражает уровень доверия к проводимым реформам.
— Вместе с тем поток предложений от граждан продолжается. На сегодняшний день их общее количество достигло примерно 5 тысяч. Уже в первые три дня после публикации текста новой Конституции в Конституционную комиссию ежедневно поступало более тысячи обращений. В последующие дни их количество снизилось до сотен и десятков. Это свидетельствует о том, что граждане в основном уже сформировали свою позицию и предложения по проекту новой Конституции, — отметила Азимова.
Следующее заседание Конституционной комиссии состоится 10 февраля.
Ранее на десятом заседании комиссии сообщалось, что 99% казахстанцев поддерживают проект новой Конституции.