Следующее заседание Конституционной комиссии состоится 10 февраля.

По ее словам, согласно проведенным опросам и анализу общественного мнения, проект новой Конституции получил высокую оценку и широкую поддержку со стороны большинства граждан. Председатель Комиссии подчеркнула, что это отражает уровень доверия к проводимым реформам.

— Вместе с тем поток предложений от граждан продолжается. На сегодняшний день их общее количество достигло примерно 5 тысяч. Уже в первые три дня после публикации текста новой Конституции в Конституционную комиссию ежедневно поступало более тысячи обращений. В последующие дни их количество снизилось до сотен и десятков. Это свидетельствует о том, что граждане в основном уже сформировали свою позицию и предложения по проекту новой Конституции, — отметила Азимова.