    17:26, 09 Февраль 2026 | GMT +5

    Следующее заседание Конституционной комиссии состоится 10 февраля

    В адрес Комиссии по Конституционной реформе поступило порядка 5000 предложений от граждан, сообщила председатель комиссии и Конституционного суда Эльвира Азимова, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Конституциялық комиссия отырысында партиялар қандай ұсыныс айтты
    Фото: Конституционный суд

    По ее словам, согласно проведенным опросам и анализу общественного мнения, проект новой Конституции получил высокую оценку и широкую поддержку со стороны большинства граждан. Председатель Комиссии подчеркнула, что это отражает уровень доверия к проводимым реформам.

    — Вместе с тем поток предложений от граждан продолжается. На сегодняшний день их общее количество достигло примерно 5 тысяч. Уже в первые три дня после публикации текста новой Конституции в Конституционную комиссию ежедневно поступало более тысячи обращений. В последующие дни их количество снизилось до сотен и десятков. Это свидетельствует о том, что граждане в основном уже сформировали свою позицию и предложения по проекту новой Конституции, — отметила Азимова.

    Следующее заседание Конституционной комиссии состоится 10 февраля.

    Ранее на десятом заседании комиссии сообщалось, что 99% казахстанцев поддерживают проект новой Конституции. 

    Конституция Конституционный суд Конституционная реформа
    Автор
