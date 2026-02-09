РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:09, 09 Февраль 2026 | GMT +5

    Депутат сообщил о наиболее обсуждаемых нормах проекта новой Конституции

    Депутат Мажилиса Мурат Абенов назвал статьи проекта новой Конституции, вызвавшие наибольшее общественное обсуждение, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Конституция
    Фото: egemen.kz

    — Мы знаем, что в обществе существуют разные мнения. Мы видим, что люди высказывают критику, сомнения, ведутся острые дискуссии. Это историческая ситуация. При любых масштабных исторических изменениях важно, чтобы происходило именно такое обсуждение, — отметил депутат на 10-м заседании Конституционной комиссии.

    По его словам, наиболее оживленные дискуссии ведутся вокруг отдельных положений проекта.

    В частности, предложения и замечания поступают по 6 пункту 5 статьи в части экономического развития регионов, по пункту 4 статьи 23 в части свободы слова, а также по статье 62 в части, связанной с работой Курултая.

    — Безусловно, это очень важные вопросы, и мы осознаем всю степень ответственности. Однако в совокупности они составляют менее одного процента от общего содержания проекта. В целом общество полностью поддерживает 317 из 320 пунктов проекта. Это означает, что 99% граждан поддерживают проект Конституции. По остальным пунктам и подпунктам принципиальной критики со стороны граждан не высказывается, — сказал Мурат Абенов.

    Теги:
    Конституция Общество Конституционная реформа
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
    Сейчас читают