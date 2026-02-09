Депутат сообщил о наиболее обсуждаемых нормах проекта новой Конституции
Депутат Мажилиса Мурат Абенов назвал статьи проекта новой Конституции, вызвавшие наибольшее общественное обсуждение, передает корреспондент агентства Kazinform.
— Мы знаем, что в обществе существуют разные мнения. Мы видим, что люди высказывают критику, сомнения, ведутся острые дискуссии. Это историческая ситуация. При любых масштабных исторических изменениях важно, чтобы происходило именно такое обсуждение, — отметил депутат на 10-м заседании Конституционной комиссии.
По его словам, наиболее оживленные дискуссии ведутся вокруг отдельных положений проекта.
В частности, предложения и замечания поступают по 6 пункту 5 статьи в части экономического развития регионов, по пункту 4 статьи 23 в части свободы слова, а также по статье 62 в части, связанной с работой Курултая.
— Безусловно, это очень важные вопросы, и мы осознаем всю степень ответственности. Однако в совокупности они составляют менее одного процента от общего содержания проекта. В целом общество полностью поддерживает 317 из 320 пунктов проекта. Это означает, что 99% граждан поддерживают проект Конституции. По остальным пунктам и подпунктам принципиальной критики со стороны граждан не высказывается, — сказал Мурат Абенов.