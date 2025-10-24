В области Абай выявили нарушения при выдаче субсидий в сельском хозяйстве

Согласно требованиям законодательства, одним из условий получения субсидий является наличие разрешения на специальное водопользование.

Однако заместитель руководителя и специалист управления сельского хозяйства незаконно выделили 35 субсидий на общую сумму 24 млн тенге при отсутствии соответствующих разрешений.

По акту прокурорского надзора указанные лица привлечены к дисциплинарной ответственности в виде предупреждения о неполном служебном соответствии.

Специализированная природоохранная прокуратура продолжает системную работу по обеспечению законности в сфере рационального использования водных ресурсов и целевого расходования бюджетных средств.

Ранее в Костанайской области осудили мошенников за хищение 96 млн тенге аграрных субсидий.