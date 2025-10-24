РУ
телерадиокомплекс президента РК
    12:15, 24 Октябрь 2025

    В области Абай выявили нарушения при выдаче субсидий в сельском хозяйстве

    Специализированной природоохранной прокуратурой выявлены нарушения при предоставлении субсидий по возмещению части затрат на обводнение пастбищ и обеспечение водой животноводческих хозяйств, передает агентство Kazinform со ссылкой на прокуратуру области Абай.

    Фото: НАНОЦ

    Согласно требованиям законодательства, одним из условий получения субсидий является наличие разрешения на специальное водопользование.

    Однако заместитель руководителя и специалист управления сельского хозяйства незаконно выделили 35 субсидий на общую сумму 24 млн тенге при отсутствии соответствующих разрешений.

    По акту прокурорского надзора указанные лица привлечены к дисциплинарной ответственности в виде предупреждения о неполном служебном соответствии.

    Специализированная природоохранная прокуратура продолжает системную работу по обеспечению законности в сфере рационального использования водных ресурсов и целевого расходования бюджетных средств.

    Ранее в Костанайской области осудили мошенников за хищение 96 млн тенге аграрных субсидий.

    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
