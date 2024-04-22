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    11:24, 22 Апрель 2024 | GMT +6

    В ОАЭ ввели штраф за распространение фото и видео с последствиями наводнения в Дубае

    дубай
    Фото: Khaleej times

    Власти ОАЭ ввели штраф за распространение фото и видеоматериалов, связанных с последствиями наводнения в Дубае, передает агентство Kazinform со ссылкой на портал Gistmania.com.

    Как заявили власти страны, такие изображения сеют хаос среди населения. Штраф зависит от количества материалов и может достигать 1 миллиона дирхам.

    На прошлой неделе департамент погоды ОАЭ зафиксировал самое большое количество осадков за последние 75 лет. Из-за стихии задерживались или отменялись сотни авиарейсов. Был затоплен аэропорт и самый большой торговый центр в Дубае Dubai Mall. 289 казахстанцев застряли в Дубае.

    Ливни прекратились лишь 18 апреля. В послании к нации Президент ОАЭ шейх Мохаммед бен Заид Аль Нахайян, правитель Абу-Даби, заявил, что власти «быстро займутся изучением состояния инфраструктуры на всей территории ОАЭ и ограничением причиненного ущерба».

    Напомним, сильные дожди и наводнения захлестнули некоторые части региона Персидского залива. Проливные дожди также обрушились на ОАЭ, затопив участки основных автомагистралей.

    Теги:
    ОАЭ Дубай Наводнение Мировые новости
    Сафаргалиева Малика
    Автор
    Сафаргалиева Малика
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