В ОАЭ ввели штраф за распространение фото и видео с последствиями наводнения в Дубае

Власти ОАЭ ввели штраф за распространение фото и видеоматериалов, связанных с последствиями наводнения в Дубае, передает агентство Kazinform со ссылкой на портал Gistmania.com.

Как заявили власти страны, такие изображения сеют хаос среди населения. Штраф зависит от количества материалов и может достигать 1 миллиона дирхам.

На прошлой неделе департамент погоды ОАЭ зафиксировал самое большое количество осадков за последние 75 лет. Из-за стихии задерживались или отменялись сотни авиарейсов. Был затоплен аэропорт и самый большой торговый центр в Дубае Dubai Mall. 289 казахстанцев застряли в Дубае.

Ливни прекратились лишь 18 апреля. В послании к нации Президент ОАЭ шейх Мохаммед бен Заид Аль Нахайян, правитель Абу-Даби, заявил, что власти «быстро займутся изучением состояния инфраструктуры на всей территории ОАЭ и ограничением причиненного ущерба».

Напомним, сильные дожди и наводнения захлестнули некоторые части региона Персидского залива. Проливные дожди также обрушились на ОАЭ, затопив участки основных автомагистралей.