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    10:55, 17 Апрель 2024 | GMT +6

    289 казахстанцев застряли в Дубае

    Аэропорт Дубая
    Фото: из социальных сетей

    289 пассажиров ожидают рейсов, которые перенесли из-за подтопления аэродрома в Дубае. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании Air Astana, передает корреспондент агентства Kazinform.

    – Air Astana сообщает, что перенесенные из-за затопления аэродрома вчерашние рейсы KC206 Дубай-Астана и KC898 Дубай-Алматы запланированы к вылету сегодня, 17 апреля, на 10.30 и 13:10, соответственно, по местному времени, – написали в Telegram-канале авиакомпании.

    Также добавили, что пассажиров разместили в терминале и предоставили им питание, напитки и пледы. 

    В Комитете гражданской авиации пока затрудняются ответить, сколько всего казахстанцев задерживается в ОАЭ.

    Напомним, сильные дожди и наводнения захлестнули некоторые части региона Персидского залива. Проливные дожди также обрушились на ОАЭ во вторник ночью, затопив участки основных автомагистралей.

    Аэропорты Дубая подтвердили, что из-за плохой погоды были отменены 17 прибывающих и исходящих рейсов.

    Теги:
    Туризм Самолет ОАЭ Дубай Происшествия, ЧС Аэропорт Видео
    Камиля Есекей
    Автор
    Камиля Есекей
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