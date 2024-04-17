289 казахстанцев застряли в Дубае

289 пассажиров ожидают рейсов, которые перенесли из-за подтопления аэродрома в Дубае. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании Air Astana, передает корреспондент агентства Kazinform.

– Air Astana сообщает, что перенесенные из-за затопления аэродрома вчерашние рейсы KC206 Дубай-Астана и KC898 Дубай-Алматы запланированы к вылету сегодня, 17 апреля, на 10.30 и 13:10, соответственно, по местному времени, – написали в Telegram-канале авиакомпании.

Также добавили, что пассажиров разместили в терминале и предоставили им питание, напитки и пледы.

В Комитете гражданской авиации пока затрудняются ответить, сколько всего казахстанцев задерживается в ОАЭ.

Напомним, сильные дожди и наводнения захлестнули некоторые части региона Персидского залива. Проливные дожди также обрушились на ОАЭ во вторник ночью, затопив участки основных автомагистралей.

Аэропорты Дубая подтвердили, что из-за плохой погоды были отменены 17 прибывающих и исходящих рейсов.