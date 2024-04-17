Число погибших из-за наводнений в Омане выросло до 18. Ливни обрушились на ОАЭ

Сильные дожди и наводнения захлестнули некоторые части региона Персидского залива. Число погибших в Омане в результате продолжающихся с воскресенья наводнений возросло до 18. Государства Персидского залива во вторник выпустили предупреждения о наводнениях после распространившихся по всему региону сильных гроз и обильных осадков, передает корреспондент агентства Kazinform.

Согласно сообщению Управления гражданской обороны и скорой помощи Омана, в понедельник тело утонувшего было найдено в провинции Южная аш-Шаркия в ходе поисковых операций.

С понедельника также велись поиски четырех пропавших без вести. Один из пропавших был найден живым. Позже тело погибшего младенца было обнаружено в Вади-эль-Бата в местности аль-Мудхаиби. Его нашли жители этого района, сообщила Королевская полиция Омана. После этого число погибших возросло до 18.

Фото: Khaleej Times

Национальный комитет по чрезвычайным ситуациям сообщил, что спасательные команды все еще ищут двух пропавших без вести людей.

По данным местных СМИ, полиция и солдаты были направлены в наиболее пострадавшую провинцию Северная аш-Шаркия для вывоза граждан из затопленных районов.

طيران الشرطة يُنفذ ١٣ طلعة جوية خلال ٢٤ ساعة الماضية لأكثر من ٧٥ شخصًا تمثلت في إخلاء وإنقاذ أشخاص ونقل مصابين وإسعاف مرضى وبحث عن مفقودين.#شرطة_عمان_السلطانية pic.twitter.com/vwSSjqCgKJ — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) April 16, 2024

Правительство Омана объявило вторник выходным днем из-за плохих погодных условий в нескольких провинциях, а в других частях страны рекомендовано перейти на удаленный формат работы. Жителям также было рекомендовано эвакуироваться в убежища, если они чувствовали, что им угрожает опасность, или если власти просили об этом.

В воскресенье сильный ветер и проливные ливни привели к гибели 12 человек в Омане, из них - 9 школьников и трое взрослых, в том числе водитель автобуса. Инцидент произошел в местности Ниябат Самад аш-Шана в провинции Северная аш-Шаркия. Пассажиры оказались в ловушке в низменности, которую быстро затопило водой, и автобус утонул в паводковых водах.

Султан Хайсам бин Тарик выразил соболезнования семьям погибших школьников.

Власти ОАЭ направили соболезнования султану Омана Хайсаму бен Тарику в связи с жертвами наводнения, обрушившегося на султанат, и пожелали скорейшего выздоровления всем раненым.

«Ваши дети — наши», - заявил президент ОАЭ Мохаммед бин Зайд в публикации с соболезнованиями.

По прогнозам Управления гражданской авиации Омана, в среду проливные дожди и грозы продолжатся во всех провинциях Султаната Оман. Исходя из этого ведомство вновь порекомендовало жителям не пересекать водоемы, избегать низменностей и не выходить в плавание.

ОАЭ

Проливные дожди также обрушились на соседние ОАЭ во вторник ночью, затопив участки основных автомагистралей, из-за чего некоторые автомобили были замечены сломанными на затопленных улицах.

Власти ОАЭ объявили, что все федеральные образования и частные школы во вторник и среду будут работать удаленно. Власти также призвали частные компании разрешить сотрудникам работать из дома и обеспечить безопасность работников, сообщает Khaleej Times.

Полеты в Международном аэропорту Дубая (DXB) были прерваны из-за ненастной погоды во вторник, что привело к отменам, задержкам и перенаправлению рейсов. Аэропорты Дубая подтвердили, что из-за плохой погоды были отменены 17 прибывающих и исходящих рейсов.

Фото: Khaleej Times

Власти Дубая предупредили автомобилистов об ожидаемых задержках на Airport Road. Пассажирам, вылетающим из международного аэропорта Дубая, рекомендовано использовать метро и альтернативные маршруты.

В Рас-эль-Хейме обрушился участок дороги из-за оползня, была закрыта часть дорог. В Аль-Айне крупный оползень унес с собой огромную часть дороги. В Шардже были затоплены несколько улиц, полиция перекрыла одну из дорог из-за скопления воды после сильных дождей.

В Дубае приостановили работу некоторые парки развлечений. Сообщилась о перебоях в работе метро после того, как одна из станций оказалась затоплена.

Фото: Khaleej Times

Футбольная ассоциация ОАЭ приняла решение перенести все матчи, запланированные на вторник, 16 апреля, на всех местных футбольных соревнованиях.

Национальное управление по чрезвычайным ситуациям, кризисам и стихийным бедствиям (NCEMA) посоветовало жителям покидать свои дома только в «случаях крайней необходимости»

По первоначальным оценкам, за утро вторника в Дубае выпало более 30 мм осадков, а в течение дня ожидается до 128 мм осадков.

Фото: Khaleej Times

Власти ОАЭ напомнили автомобилистам о необходимости безопасного вождения и предупредили об ужесточении наказаний за нарушения правил дорожного движения, которые представляют опасность для жизни во время дождей и неблагоприятных погодных условий.

Национальный центр метеорологии сообщил о второй волне осадков после полудня во вторник, который принесет к увеличению интенсивности осадков.

После этого в Абу-Даби и Дубае во многих зданиях и кварталах возникли перебои с электро- и водоснабжением. Управление дорог и транспорта Дубая предупредило жителей о перенаправлении движения по шоссе Шейха Зайда.

Ожидается, что к четвергу погода улучшится, осадков в этот день не прогнозируется

Обильные дожди также прошли в Бахрейне, Катаре и Саудовской Аравии.