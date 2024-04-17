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    20:06, 16 Апрель 2024 | GMT +6

    Число погибших из-за наводнений в Омане выросло до 18. Ливни обрушились на ОАЭ

    Число погибших из-за наводнений в Омане выросло до 18. Ливни обрушились на ОАЭ
    Фото: Khaleej Times

    Сильные дожди и наводнения захлестнули некоторые части региона Персидского залива. Число погибших в Омане в результате продолжающихся с воскресенья наводнений возросло до 18. Государства Персидского залива во вторник выпустили предупреждения о наводнениях после распространившихся по всему региону сильных гроз и обильных осадков, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Согласно сообщению Управления гражданской обороны и скорой помощи Омана, в понедельник тело утонувшего было найдено в провинции Южная аш-Шаркия в ходе поисковых операций.

    С понедельника также велись поиски четырех пропавших без вести. Один из пропавших был найден живым. Позже тело погибшего младенца было обнаружено в Вади-эль-Бата в местности аль-Мудхаиби. Его нашли жители этого района, сообщила Королевская полиция Омана. После этого число погибших возросло до 18.

    Число погибших из-за наводнений в Омане выросло до 18. Ливни обрушились на ОАЭ
    Фото: Khaleej Times

    Национальный комитет по чрезвычайным ситуациям сообщил, что спасательные команды все еще ищут двух пропавших без вести людей.

    По данным местных СМИ, полиция и солдаты были направлены в наиболее пострадавшую провинцию Северная аш-Шаркия для вывоза граждан из затопленных районов.

    Правительство Омана объявило вторник выходным днем из-за плохих погодных условий в нескольких провинциях, а в других частях страны рекомендовано перейти на удаленный формат работы. Жителям также было рекомендовано эвакуироваться в убежища, если они чувствовали, что им угрожает опасность, или если власти просили об этом.

    В воскресенье сильный ветер и проливные ливни привели к гибели 12 человек в Омане, из них - 9 школьников и трое взрослых, в том числе водитель автобуса. Инцидент произошел в местности Ниябат Самад аш-Шана в провинции Северная аш-Шаркия. Пассажиры оказались в ловушке в низменности, которую быстро затопило водой, и автобус утонул в паводковых водах.

    Султан Хайсам бин Тарик выразил соболезнования семьям погибших школьников.

    Власти ОАЭ направили соболезнования султану Омана Хайсаму бен Тарику в связи с жертвами наводнения, обрушившегося на султанат, и пожелали скорейшего выздоровления всем раненым.

    «Ваши дети — наши», - заявил президент ОАЭ Мохаммед бин Зайд в публикации с соболезнованиями.

    По прогнозам Управления гражданской авиации Омана, в среду проливные дожди и грозы продолжатся во всех провинциях Султаната Оман. Исходя из этого ведомство вновь порекомендовало жителям не пересекать водоемы, избегать низменностей и не выходить в плавание.

    ОАЭ

    Проливные дожди также обрушились на соседние ОАЭ во вторник ночью, затопив участки основных автомагистралей, из-за чего некоторые автомобили были замечены сломанными на затопленных улицах.

    Власти ОАЭ объявили, что все федеральные образования и частные школы во вторник и среду будут работать удаленно. Власти также призвали частные компании разрешить сотрудникам работать из дома и обеспечить безопасность работников, сообщает Khaleej Times.

    Полеты в Международном аэропорту Дубая (DXB) были прерваны из-за ненастной погоды во вторник, что привело к отменам, задержкам и перенаправлению рейсов. Аэропорты Дубая подтвердили, что из-за плохой погоды были отменены 17 прибывающих и исходящих рейсов.

    Число погибших из-за наводнений в Омане выросло до 18. Ливни обрушились на ОАЭ
    Фото: Khaleej Times

    Власти Дубая предупредили автомобилистов об ожидаемых задержках на Airport Road. Пассажирам, вылетающим из международного аэропорта Дубая, рекомендовано использовать метро и альтернативные маршруты.

    В Рас-эль-Хейме обрушился участок дороги из-за оползня, была закрыта часть дорог. В Аль-Айне крупный оползень унес с собой огромную часть дороги. В Шардже были затоплены несколько улиц, полиция перекрыла одну из дорог из-за скопления воды после сильных дождей.

    В Дубае приостановили работу некоторые парки развлечений. Сообщилась о перебоях в работе метро после того, как одна из станций оказалась затоплена.

    Число погибших из-за наводнений в Омане выросло до 18. Ливни обрушились на ОАЭ
    Фото: Khaleej Times

    Футбольная ассоциация ОАЭ приняла решение перенести все матчи, запланированные на вторник, 16 апреля, на всех местных футбольных соревнованиях.

    Национальное управление по чрезвычайным ситуациям, кризисам и стихийным бедствиям (NCEMA) посоветовало жителям покидать свои дома только в «случаях крайней необходимости»

    По первоначальным оценкам, за утро вторника в Дубае выпало более 30 мм осадков, а в течение дня ожидается до 128 мм осадков.

    Число погибших из-за наводнений в Омане выросло до 18. Ливни обрушились на ОАЭ
    Фото: Khaleej Times

    Власти ОАЭ напомнили автомобилистам о необходимости безопасного вождения и предупредили об ужесточении наказаний за нарушения правил дорожного движения, которые представляют опасность для жизни во время дождей и неблагоприятных погодных условий.

    Национальный центр метеорологии сообщил о второй волне осадков после полудня во вторник, который принесет к увеличению интенсивности осадков.

    После этого в Абу-Даби и Дубае во многих зданиях и кварталах возникли перебои с электро- и водоснабжением. Управление дорог и транспорта Дубая предупредило жителей о перенаправлении движения по шоссе Шейха Зайда.

    Ожидается, что к четвергу погода улучшится, осадков в этот день не прогнозируется

    Обильные дожди также прошли в Бахрейне, Катаре и Саудовской Аравии.

    Число погибших из-за наводнений в Омане выросло до 18. Ливни обрушились на ОАЭ
    Фото: Khaleej Times

     

    Теги:
    Дожди ОАЭ Ближний Восток Видео Происшествия
    Арсен Утешев
    Автор
    Арсен Утешев
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