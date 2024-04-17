Апокалипсис в ОАЭ: отмена сотен рейсов, нет интернета, затоплены дороги и метро

Сотни авиарейсов задерживаются или отменяются в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) в связи с беспрецедентно сильными дождями и грозами, обрушившимися на страну в ночь на вторник, передает агентство Kazinform со ссылкой на WAM.

Из-за непогоды крупнейшие авиаперевозчики — Emirates, Etihad Airways и flydubai — предупредили своих клиентов об отмене или задержке большинства рейсов.

— Emirates приостанавливает регистрацию вылетающих пассажиров из международного аэропорта Дубая @DXB с 8:00 утра 17 апреля до полуночи из-за технических проблем, вызванных плохой погодой и дорожными условиями. Клиенты могут связаться со своим агентом по бронированию или зайти на сайт https://emirat.es/support для повторного бронирования, — объявила компания в своем официальном аккаунте в соцсети X.

Из-за неблагоприятных погодных условий, в том числе проливных дождей в Абу-Даби 17 апреля, некоторые рейсы компании Etihad Airways могут быть задержаны, говорится в сегодняшнем заявлении авиакомпании.

— Клиентам рекомендуется регулярно проверять сайт etihad.com на наличие последней информации о вылете своего рейса и уделять достаточно времени поездке в аэропорт, — говорится в заявлении.

Представитель компании flydubai заявил, что суровые погодные условия в ОАЭ сегодня привели к значительным сбоям в работе авиакомпании в международном аэропорту Дубая (DXB). «В результате многие рейсы flydubai были отменены или подверглись значительным задержкам».

Все рейсы Flydubai, которые должны были вылететь из Дубая вечером 16 апреля, были отменены.

Международный аэропорт Дубая (DXB) в своем аккаунте в соцсети X советует пассажирам не приезжать в здание воздушной гавани без особой надобности.

— Мы советуем НЕ приезжать в аэропорт без крайней необходимости. Рейсы продолжают задерживаться и перенаправляться. Пожалуйста, проверьте статус вашего рейса непосредственно у вашей авиакомпании. Мы прилагаем все усилия, чтобы как можно быстрее восстановить работу в очень сложных условиях, — говорится в сообщении.

Согласно расписанию рейсов на официальном сайте международного аэропорта Дубая, большая часть рейсов, направляющихся в Астану и Алматы, задерживается или информация по ним ожидает подтверждения.

Напомним, 289 казахстанцев застряли в Дубае.

В результате исторического погодного явления в ОАЭ наблюдаются самые сильные дожди за последние 45 лет. Ливни, обрушившиеся на страну превзошли по масштабу все, что было зарегистрировано в стране с момента начала сбора данных в 1949 году, пишет WAM.

Национальный центр метеорологии подтвердил, что рекордное количество осадков, выпавших на страну за последние 24 часа, является исключительным климатическим событием в истории ОАЭ.

В результате непогоды многие здания, виллы и таунхаусы в Шардже и Дубае остались без электричества. Некоторые многоквартирные дома в районе Аль-Маджаз в Шардже остались без электричества и интернета с 3 часов ночи из-за наводнения. Дождевая вода попала в лифты, пишет Khaleej Times.

— В нашем здании не было электричества с 3 часов ночи. Поэтому у нас сейчас тоже нет интернета. К счастью, нам удалось наполнить ведро после отключения электричества, потому что сейчас нет водоснабжения, — рассказала жительница Шарджи Умм-э-Айман.

Работники государственного сектора ОАЭ были переведены на удаленную работу. В удаленном формате будут учиться школьники и студенты местных университетов, пока погода не придет в норму. Затоплены не только дороги, но и метро, а также один из крупнейших торговых центров в мире Dubai Mall.

Регион Персидского залива обычно известен своей жаркой и сухой погодой, хотя в последние годы с большей регулярностью случаются проливные дожди, вызывающие наводнения, передает BBC.

В соседнем Омане власти заявили, что число погибших в результате недавних наводнений возросло до 18, причем некоторые из них все еще числятся пропавшими без вести. Среди погибших было 10 школьников в возрасте от 10 до 15 лет, которые погибли 14 апреля, когда автомобиль, в котором они ехали, пытался пересечь затопленную зону, но был снесен.