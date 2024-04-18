ОАЭ восстанавливаются после рекордных осадков в своей истории

Государство Персидского залива оправляется после самых обильных ливней, когда-либо обрушившихся на страну. В четверг дожди прекратились в большей части страны, но многие жители все еще борются с последствиями самого сильного ливня, сообщает корреспондент агентства Kazinform.

В послании к нации в среду Президент ОАЭ шейх Мохаммед бен Заид Аль Нахайян, правитель Абу-Даби, заявил, что власти «быстро займутся изучением состояния инфраструктуры на всей территории ОАЭ и ограничением причиненного ущерба».

Фото: Khaleej times

По сведениям очевидцев, в четверг люди пробираются через паводковую воду, чтобы добраться до ранее брошенных автомобилей, проверяя, работают ли их двигатели. На улицах также работают автоцистерны для откачки воды.

Лидер Эмиратов также распорядился оказать поддержку всем семьям, пострадавшим от суровых погодных условий, приказав перевести пострадавших в безопасные места в сотрудничестве с местными властями. Сотрудники службы экстренной помощи принялись за расчистку затопленных дорог, а началась оценка ущерба, нанесенного домам и предприятиям стихией.

Школы остаются закрытыми до следующей недели.

Фото: Khaleej times

В четверг утром администрация Международного аэропорта Дубая (DXB) сообщила о возобновлении приема прибывающих рейсов в Терминале 1, используемом иностранными перевозчиками. При этом отмечается, что рейсы по-прежнему задерживаются и прерываются. Позже вновь открылась регистрация на рейсы Emirates и Flydubai в Терминале 3.

Администрация аэропорта призвала пассажиров прибывать в Терминалы только в том случае, если на руках имеется подтвержденное бронирование от авиакомпании, поскольку в терминалах аэропорта скопилось большое количество пассажиров.

Сообщается, что к часу ночи удалось доставить еду пассажирам, застрявшим во время непогоды в аэропорту, поскольку близлежащие дороги были заблокированы паводковыми водами.

Из-за затопления взлетно-посадочной полосы во время разбушевавшейся стихии в общей сложности 1244 рейса были отменены, а 41 рейс был перенаправлен, сообщает Khaleej Times.