Сильнейшие проливные дожди и ураганный ветер обрушились на страны Персидского залива, вызвав наводнения и перебои в работе транспорта. Из-за стихии погибли 20 человек, большинство из них — в Омане. Аэропорт Дубая затоплен, передает агентство Kazinform со ссылкой на ВВС.

В Объединенных Арабских Эмиратах была парализована работа Международного аэропорта Дубая — крупнейшего в мире по пассажиропотоку.

В аэропорту затопленными оказались перроны, рулежные дорожки и взлетно-посадочные полосы, в результате чего сотни рейсов были отменены.

Пассажирам рекомендовали проверять статус своего рейса и не приезжать без необходимости в первый терминал, который обслуживает международные рейсы.

— В связи с беспрецедентной погодой, установившейся в ОАЭ, рейсы в Международном аэропорту Дубая (DXB) продолжают задерживаться или отменяться. Dubai Airports рекомендует пассажирам не посещать терминал 1, если они не получили подтверждения от своей авиакомпании о вылете рейса, — говорится в сообщении управляющей компании аэропорта.

По данным сервиса FlightAware, в среду в общей сложности было отменено более 270 рейсов в аэропорт Дубая и из него, еще 370 рейсов было задержано.

Руководство аэропорта, который является крупным стыковочным хабом и обслуживает рейсы на все континенты, предупредил, что восстановление нормальной работы займет время.

Авиакомпания Emirates, штаб-квартира которой находится в Дубае, приостановила регистрацию на свои рейсы до четверга, в результате в терминалах скопилось множество пассажиров.

— Мы живем в дьюти-фри, — сказали туристы, которые уже прошли регистрацию и застряли в зоне вылета.

Ранее сообщалось, что Air Astana отменяет рейсы в Дубай.

Также казахстанский перевозчик сообщил, что 289 пассажиров авиакомпании ожидают рейсов, которые перенесли в связи с закрытием из-за подтопления дорог.

Сотни авиарейсов задерживаются или отменяются в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) в связи с беспрецедентно сильными дождями и грозами, обрушившимися на страну в ночь на вторник. Из-за непогоды крупнейшие авиаперевозчики — Emirates, Etihad Airways и flydubai — предупредили своих клиентов об отмене или задержке большинства рейсов. Международный аэропорт Дубая (DXB) в своем аккаунте в соцсети X советует пассажирам не приезжать в здание воздушной гавани без особой надобности.