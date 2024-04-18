Air Astana отменяет рейсы в Дубай

В Air Astana сообщили, что рейсы КС897/КС898, запланированные на 17 апреля по маршруту Алматы-Дубай-Алматы, отменяются в связи с закрытием аэропорта Дубая, передает агентство Kazinform.

В авиакомпании отметили, что пассажиры могут перебронировать билеты на альтернативные даты или оформить возврат по месту приобретения.

— Рейс КС205 от 17 апреля по маршруту Астана-Дубай был перенаправлен в аэродром города Фуджейра также в связи с закрытием аэропорта в пункте назначения. Ожидаемое время вылета в Дубай 18 апреля в 08:20 по местному времени. Обратный рейс КС206 по направлению Дубай-Астана переносится на 18 апреля 10:00 местного времени, — говорится в сообщении авиаперевозчика.

В случае дальнейших изменений в расписании полетов в Дубай, авиакомпания проинформирует дополнительно. Просьба проверять статус рейса на сайте авиакомпании перед выездом в аэропорт.

Ранее сообщалось, о том, что 289 пассажиров авиакомпании Air Astana ожидают рейсов, которые перенесли в связи с закрытием из-за подтопления дорог.

Напомним, сотни авиарейсов задерживаются или отменяются в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) в связи с беспрецедентно сильными дождями и грозами, обрушившимися на страну в ночь на вторник. Из-за непогоды крупнейшие авиаперевозчики — Emirates, Etihad Airways и flydubai — предупредили своих клиентов об отмене или задержке большинства рейсов. Международный аэропорт Дубая (DXB) в своем аккаунте в соцсети X советует пассажирам не приезжать в здание воздушной гавани без особой надобности.