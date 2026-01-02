В новогоднюю ночь в Алматы родился 21 ребенок

Об этом сообщили в Центре общественного развития управления внутренней политики города.

Ранее также сообщалось, что в Астане с 00:00 до 07:00 1 января 2026 года было принято 22 родов. На свет появились 11 девочек и 11 мальчиков. Случаев рождения двойни или тройни зарегистрировано не было.

Отметим, что за девять месяцев 2025 года в Казахстане родилось 249,3 тысячи детей. Из них 128,4 тысячи — мальчики, 120,9 тысячи — девочки.

Самыми популярными мужскими именами в 2025 году стали Мухаммед, Алихан и Айсултан, а среди женских — Айлин, Асылым и Медина.