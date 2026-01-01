Сколько детей родилось в Астане в новогоднюю ночь

По данным ведомства, с 00:00 до 07:00 1 января 2026 года в Астане приняли 22 родов. Родились 11 девочек и 11 мальчиков.

Случаев рождения двойни и тройни не зарегистрировали.

Роды принимали в трех акушерских блоках города – городском перинатальном центре, Многопрофильной городской большие №2 и МГБ №3.

В конце декабря мы писали, какие имена чаще всего выбирали казахстанские родители мальчикам и девочкам в 2025 году.

Ранее сообщалось, что в новогоднюю ночь казахстанские спасатели совершили 210 выездов.



