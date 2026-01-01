РУ
    12:34, 01 Январь 2026 | GMT +5

    Сколько детей родилось в Астане в новогоднюю ночь

    В управлении общественного здравоохранения Астаны рассказали, сколько детей появились на свет в столице в новогоднюю ночь, передает корреспондент агентства Kazinform.

    р
    Фото: freepik

    По данным ведомства, с 00:00 до 07:00 1 января 2026 года в Астане приняли 22 родов. Родились 11 девочек и 11 мальчиков. 

    Случаев рождения двойни и тройни не зарегистрировали. 

    Роды принимали в трех акушерских блоках города – городском перинатальном центре, Многопрофильной городской большие №2 и МГБ №3.

    В конце декабря мы писали, какие имена чаще всего выбирали казахстанские родители мальчикам и девочкам в 2025 году. 

    Ранее сообщалось, что в новогоднюю ночь казахстанские спасатели совершили 210 выездов. 

    Роды Демография Дети Астана Новый год
