12:34, 01 Январь 2026 | GMT +5
Сколько детей родилось в Астане в новогоднюю ночь
В управлении общественного здравоохранения Астаны рассказали, сколько детей появились на свет в столице в новогоднюю ночь, передает корреспондент агентства Kazinform.
По данным ведомства, с 00:00 до 07:00 1 января 2026 года в Астане приняли 22 родов. Родились 11 девочек и 11 мальчиков.
Случаев рождения двойни и тройни не зарегистрировали.
Роды принимали в трех акушерских блоках города – городском перинатальном центре, Многопрофильной городской большие №2 и МГБ №3.
