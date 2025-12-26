Какие имена чаще всего давали новорожденным казахстанцам в 2025 году

Среди мальчиков в 2025 году наибольшей популярностью пользовались имена Мухаммед, Алихан, Айсултан, Омар и Алдияр. По сравнению с прошлым годом перечень самых популярных имен для новорожденных мальчиков не изменился. В региональном разрезе чаще всего мальчикам давали имена Мухаммед и Алан.

В 2025 году девочек в Казахстане чаще всего называли Айлин, Асылым, Медина, Айша и Томирис. Имя Айлин стало абсолютным лидером и в региональном разрезе, в 16 из 20 регионов страны оно занимает первое место. По сравнению с прошлым годом список наиболее популярных женских имен также остался без изменений.

Также отмечается, что среди представителей русской национальности в этом году наиболее популярными были имена Ева и Мирон, среди узбеков — Мухаммад и Хадича.

Ранее мы писали, что в 2025 году права более пяти тысяч детей восстановили в Казахстане.