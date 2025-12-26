РУ
телерадиокомплекс президента РК
    12:56, 26 Декабрь 2025 | GMT +5

    Какие имена чаще всего давали новорожденным казахстанцам в 2025 году

    В Бюро национальной статистики Казахстана рассказали, какие имена чаще всего выбирали родители для малышей в 2025 году, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Названы самые популярные имена новорожденных в 2025 году в Казахстане
    Фото: pixabay

    Среди мальчиков в 2025 году наибольшей популярностью пользовались имена Мухаммед, Алихан, Айсултан, Омар и Алдияр. По сравнению с прошлым годом перечень самых популярных имен для новорожденных мальчиков не изменился. В региональном разрезе чаще всего мальчикам давали имена Мухаммед и Алан.

    В 2025 году девочек в Казахстане чаще всего называли Айлин, Асылым, Медина, Айша и Томирис. Имя Айлин стало абсолютным лидером и в региональном разрезе, в 16 из 20 регионов страны оно занимает первое место. По сравнению с прошлым годом список наиболее популярных женских имен также остался без изменений.

    Также отмечается, что среди представителей русской национальности в этом году наиболее популярными были имена Ева и Мирон, среди узбеков — Мухаммад и Хадича.

    Ранее мы писали, что в 2025 году права более пяти тысяч детей восстановили в Казахстане. 

    Казахстанцы Дети Семья Статистика Имена Новорожденный
