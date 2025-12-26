Права более пяти тысяч детей восстановили в Казахстане

Главным итогом года стало принятие 3 Законов РК, 11 нормативных правовых актов и восстановление прав более 5000 детей в ходе контрольных мероприятий.

Ключевые законодательные изменения коснулись безопасности детей-сирот и требований к тем, кто берет на себя ответственность за их воспитание.

Законом от 10 февраля 2025 года введена обязательная сертификация граждан, желающих стать наставниками для детей-сирот. Этот процесс строго регламентирован: кандидаты проходят обучение в организациях по наставничесту.

Курс завершается обязательным тестированием. Только успешная сдача экзамена дает право на получение сертификата наставника. Эта мера исключает случайных людей в окружении детей и гарантирует их психологическую безопасность. Напомним, что сегодня в стране более 360 граждан стали наставниками для детей-сирот.

Законом от 14 июля 2025 года изменен маршрут определения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в госучреждения. Теперь органы опеки обязаны сначала направлять ребенка на медицинский осмотр. В течение срока до трех дней ребенок проходит комплексное обследование. Это позволяет сразу выявить проблемы со здоровьем и следы насилия, а также оказать своевременную помощь еще до того, как ребенок попадет в интернатную организацию.

Параллельно были ужесточены требования к законным представителям. 4 декабря Глава государства подписал закон, внедряющий жесткие фильтры безопасности. Документ предусматривает незамедлительное отстранение опекунов и приемных родителей при появлении у них судимости или постановке на учет в центрах психического здоровья. Также теперь они обязаны ежегодно подтверждать свою благонадежность.

Наряду с законодательными реформами была проведена масштабная работа по выявлению нарушений в сфере защиты прав детей. С начала года проведено более 120 проверок деятельности местных исполнительных органов. В результате этих мер были выявлены системные нарушения, восстановлены права более 5000 детей, а около 40 должностных лиц привлечены к ответственности.

— В целом в 2025 году работа строилась на ужесточении требований и усилении ответственности за жизнь и безопасность детей. Принятые меры позволяют нам действовать на опережение, гарантируя интересы ребенка на каждом этапе — от профилактики до сопровождения, — подчеркнула председатель Комитета по охране прав детей Министерства просвещения РК Насымжан Оспанова.

Дальнейшая стратегия развития сферы будет закреплена в Концепции «Дети Казахстана», утверждение которой запланировано на январь 2026 года.

Напомним, что что за последние десять лет в Казахстане снизилась распространенность физических методов воспитания детей — с 52% до 37%.