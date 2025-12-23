РУ
телерадиокомплекс президента РК
    12:03, 23 Декабрь 2025 | GMT +5

    Казахстанцы все реже применяют физические наказания к детям

    В рамках выездного заседания рабочей группы, организованного ЮНИСЕФ совместно с Бюро национальной статистики, обсуждались ключевые индикаторы положения детей и развитие системы данных в сфере защиты прав ребенка, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство национальной экономики РК.

    дети
    Фото: freepik.com

    В ходе обсуждения было отмечено, что за последние десять лет в Казахстане снизилась распространенность физических методов воспитания детей — с 52% до 37%.

    По словам директора департамента развития социальной сферы Министерства национальной экономики РК Нургуль Жанназаровой, достигнутый прогресс отражает системную реализацию Целей устойчивого развития ООН, направленных на защиту прав и благополучие детей.

    Подчеркивалось, что инвестиции в образование, здравоохранение и социальную защиту подрастающего поколения формируют человеческий капитал страны и являются ключевым фактором устойчивого развития.

    В своей речи заместитель представителя ЮНИСЕФ в Казахстане Рамиз Бехбудов высказал слова благодарности Министерству национальной экономики, Бюро национальной статистики за содействие в организации диалоговой площадки и выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество в рамках реализации целей устойчивого развития.

    Ранее мы писали, что в Казахстане гуманнее всего воспитывают детей среди стран Европы и ЦА.

    Теги:
    Насилие над детьми Дети Семья ЮНИСЕФ
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
