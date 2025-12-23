Казахстанцы все реже применяют физические наказания к детям

В ходе обсуждения было отмечено, что за последние десять лет в Казахстане снизилась распространенность физических методов воспитания детей — с 52% до 37%.

По словам директора департамента развития социальной сферы Министерства национальной экономики РК Нургуль Жанназаровой, достигнутый прогресс отражает системную реализацию Целей устойчивого развития ООН, направленных на защиту прав и благополучие детей.

Подчеркивалось, что инвестиции в образование, здравоохранение и социальную защиту подрастающего поколения формируют человеческий капитал страны и являются ключевым фактором устойчивого развития.

В своей речи заместитель представителя ЮНИСЕФ в Казахстане Рамиз Бехбудов высказал слова благодарности Министерству национальной экономики, Бюро национальной статистики за содействие в организации диалоговой площадки и выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество в рамках реализации целей устойчивого развития.

