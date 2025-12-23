Казахстанцы все реже применяют физические наказания к детям
В рамках выездного заседания рабочей группы, организованного ЮНИСЕФ совместно с Бюро национальной статистики, обсуждались ключевые индикаторы положения детей и развитие системы данных в сфере защиты прав ребенка, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство национальной экономики РК.
В ходе обсуждения было отмечено, что за последние десять лет в Казахстане снизилась распространенность физических методов воспитания детей — с 52% до 37%.
По словам директора департамента развития социальной сферы Министерства национальной экономики РК Нургуль Жанназаровой, достигнутый прогресс отражает системную реализацию Целей устойчивого развития ООН, направленных на защиту прав и благополучие детей.
Подчеркивалось, что инвестиции в образование, здравоохранение и социальную защиту подрастающего поколения формируют человеческий капитал страны и являются ключевым фактором устойчивого развития.
В своей речи заместитель представителя ЮНИСЕФ в Казахстане Рамиз Бехбудов высказал слова благодарности Министерству национальной экономики, Бюро национальной статистики за содействие в организации диалоговой площадки и выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество в рамках реализации целей устойчивого развития.
Ранее мы писали, что в Казахстане гуманнее всего воспитывают детей среди стран Европы и ЦА.