В Казахстане гуманнее всего воспитывают детей среди стран Европы и ЦА

В мероприятии участвуют представители 32 стран Европы и Центральной Азии. От Казахстана участие принимает председатель Комитета по охране прав детей Министерства просвещения РК Насымжан Оспанова, выступившая на сессии «Безопасная и благоприятная среда в школах и семьях».

В ходе конференции были представлены результаты международного исследования МИКС–2024, согласно которым Казахстан демонстрирует положительную динамику в вопросах семейного воспитания.

В стране уровень применения родителями физического наказания и психологической агрессии при воспитании снизился с 53% до 38%, что является одним из самых низких показателей среди стран Европы и Центральной Азии.

В своём выступлении Насымжан Оспанова отметила, что в последние годы в Казахстане принят ряд реформ, направленных на защиту детей от насилия и буллинга. На законодательном уровне введено понятие «буллинг», установлена административная ответственность, а с нового учебного года во всех школах и колледжах страны внедрена антибуллинговая программа «ДосболLIKE», показавшая устойчивое снижение случаев травли.

Кроме того, во всех организациях образования внедрены уроки личной безопасности, работают службы психолого-педагогического сопровождения, центры психологической поддержки и действует контакт-центр «111» с QR-кодами для анонимных обращений детей. В регионах функционируют Центры поддержки семьи и мобильные группы по выявлению семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Все меры, реализуемые государством, объединены на интерактивной платформе SAFE, которая аккумулирует программы, данные и законодательные нормы, направленные на защиту прав и благополучия детей.

Ранее Насымжан Оспанова сообщила об инициативах, направленных на защиту прав детей, укрепление их благополучия и создание безопасной образовательной среды.