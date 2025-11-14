Мальчиков больше: почти 250 тысяч детей родилось в Казахстане в этом году
В Бюро национальной статистики подсчитали, сколько детей появилось на свет с января по сентябрь 2025 года и в каких регионах рождаемость выше всего, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.
За девять месяцев в Казахстане родилось 249,3 тысячи детей. Из них 128,4 тысячи — мальчики, 120,9 тысячи — девочки.
В городской местности появилось на свет 152,2 тысячи детей, в сельской — 97,1 тысячи.
Самый высокий уровень рождаемости — в южных и западном регионах. Коэффициент рождаемости составил:
- Туркестанская область — 22,26 на 1000 человек;
- Шымкент — 21,46;
- Мангистауская область — 21,26.
Чаще всего мальчиков в этом году называли Мухаммедом, Алиханом и Айсултаном. В топе женских имен оказались Айлин, Асылым и Медина.
Ранее Бюро нацстатистики сообщило, что по состоянию на 1 июля 2025 года численность населения Республики Казахстан достигла 20 387 811 человек, увеличившись на 104 тысячи с начала года.