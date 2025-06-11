В некоторых районах Лос-Анджелеса ввели комендантский час

Он будет действовать с 8 вечера до 6 утра и продлится несколько дней, сказала Басс.

По ее словам, городу нанесен значительный ущерб, но комендантский час действует только на территории площадью 1 квадратная миля. Жители этих районов и аккредитованные сотрудники СМИ не будут затронуты, добавила Басс.

Глава LAPD (местной полиции) заявил, что комендантский час является необходимой мерой «для спасения жизней и защиты собственности» после нескольких дней беспорядков. Он также сообщил, что в субботу были арестованы 27 человек, в воскресенье 40, в понедельник 114, а во вторник — 197.

Карен Басс также призвала президента Дональда Трампа прекратить рейды Иммиграционной и таможенной полиции (ICE) на нелегальных мигрантов. По ее словам, она пытается связаться с Трампом и обсудить эту тему.

Как сообщалось ранее, протесты в Лос-Анджелесе привели к грабежам, вандализму и арестам.

Накануне власти США в дополнение к контингенту в 2000 военнослужащих Нацгвардии направили еще 2000 национальных гвардейцев и 700 морских пехотинцев в Лос-Анджелес на фоне столкновений протестующих с силами безопасности.

Протесты против иммиграционных рейдов прошли и в Нью-Йорке.