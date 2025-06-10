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    07:20, 10 Июнь 2025 | GMT +5

    Бунт мигрантов: в Лос-Анджелес направляют еще 2000 нацгвардейцев и 700 морпехов

    Администрация президента США Дональда Трампа подтвердила, что власти направляют 700 морских пехотинцев в Лос-Анджелес на фоне столкновений протестующих с силами безопасности после рейдов иммиграционной службы, передает агентство Kazinform со ссылкой на ВВС

    морпехи
    Фото: ABC News

    Позднее стало известно, что в город направляются еще 2 тысячи нацгвардейцев.

    Как сообщил AFP высокопоставленный представитель Белого дома, решение принято «в связи с усилением угроз в адрес федеральных служащих и зданий». По его словам, пехотинцы направлены в город с находящейся неподалеку базы морской пехоты «Кэмп-Пендлтон».

    Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом назвал решение «безумным».

    Напомним, вечером 6 июня в Лос-Анджелесе на юге штата Калифорния вспыхнули протесты из-за масштабных рейдов службы иммиграции ICE. Рейды по задержанию мигрантов проходят в ряде городов США в рамках масштабной кампании президента Дональда Трампа по борьбе с нелегальной иммиграцией.

    8 июня Трамп направил Нацгвардию в Лос-Анджелес после столкновений с протестующими. По последним данным, в центре Лос-Анджелеса были арестованы 56 человек.

    Теги:
    Мигранты Мировые новости США Дональд Трамп
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
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