Бунт мигрантов: в Лос-Анджелес направляют еще 2000 нацгвардейцев и 700 морпехов

Позднее стало известно, что в город направляются еще 2 тысячи нацгвардейцев.

Как сообщил AFP высокопоставленный представитель Белого дома, решение принято «в связи с усилением угроз в адрес федеральных служащих и зданий». По его словам, пехотинцы направлены в город с находящейся неподалеку базы морской пехоты «Кэмп-Пендлтон».

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом назвал решение «безумным».

Напомним, вечером 6 июня в Лос-Анджелесе на юге штата Калифорния вспыхнули протесты из-за масштабных рейдов службы иммиграции ICE. Рейды по задержанию мигрантов проходят в ряде городов США в рамках масштабной кампании президента Дональда Трампа по борьбе с нелегальной иммиграцией.

8 июня Трамп направил Нацгвардию в Лос-Анджелес после столкновений с протестующими. По последним данным, в центре Лос-Анджелеса были арестованы 56 человек.