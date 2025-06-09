Трамп направил Нацгвардию в Лос-Анджелес после столкновений с протестующими

В субботу в этом калифорнийском городе второй день подряд происходили столкновения между жителями преимущественно латиноамериканского района и федеральными агентами Иммиграционной и таможенной полиции (ICE). ICE применили слезоточивый газ и дубинки для разгона толпы в районе Парамаунт. Глава Пентагона не исключил применение армии.

— Не устраивайте им зрелища. Никогда не применяйте насилие. Высказывайтесь мирно, — обратился к протестующим губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом.

Губернатор Калифорнии и мэр второго по величине города страны обвиняют Белый дом в подстрекательстве и попытке посеять страх.

Трамп резко ответил губернатору на своей платформе Truth Social, заявив, что если он и Басс не могут справиться со своей работой, «тогда федеральное правительство вмешается и решит проблему с БЕСПОРЯДКАМИ И МАРОДЕРАМИ так, как это должно быть сделано!!!»