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    20:09, 08 Июнь 2025 | GMT +5

    Трамп направил Нацгвардию в Лос-Анджелес после столкновений с протестующими

    Администрация Дональда Трампа заявила, что задействует 2 тысячи служащих Национальной гвардии в Лос-Анджелесе, передает агентство Kazinform со ссылкой на ВВС.

    Трамп направил Нацгвардию в Лос-Анджелес после столкновений с протестующими
    Фото: кадр из видео

    В субботу в этом калифорнийском городе второй день подряд происходили столкновения между жителями преимущественно латиноамериканского района и федеральными агентами Иммиграционной и таможенной полиции (ICE). ICE применили слезоточивый газ и дубинки для разгона толпы в районе Парамаунт. Глава Пентагона не исключил применение армии.

    — Не устраивайте им зрелища. Никогда не применяйте насилие. Высказывайтесь мирно, — обратился к протестующим губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом.

    Губернатор Калифорнии и мэр второго по величине города страны обвиняют Белый дом в подстрекательстве и попытке посеять страх.

    Трамп резко ответил губернатору на своей платформе Truth Social, заявив, что если он и Басс не могут справиться со своей работой, «тогда федеральное правительство вмешается и решит проблему с БЕСПОРЯДКАМИ И МАРОДЕРАМИ так, как это должно быть сделано!!!»

    Теги:
    Протесты в мире Мигранты Мировые новости США
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
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