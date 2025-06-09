56 человек арестовали в Лос-Анджелесе

Начальник полиции Джим Макдоннелл заявил, что вчера было осуществлено 29 арестов.

Капитан Рауль Джовель из Центрального отдела департамента сообщил, что офицеры произвели 10 арестов сегодня.

Он также добавил, что дорожный патруль Калифорнии, который взял на себя контроль за соблюдением правопорядка на шоссе 101, задержал 17 правонарушителей. Основанием для арестов были обвинения в неповиновении людей разойтись после того, как полиция объявила о незаконном собрании возле федерального здания имени Эдварда Ройбала.

Сообщается о пострадавших сотрудниках правоохранительных органов. Среди арестованных был человек, который якобы бросил «коктейль Молотова» в офицера полиции. Другой протестующий врезался на мотоцикле в строй сотрудников полиции, ранив одного офицера.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп направил Нацгвардию в Лос-Анджелес после столкновений с протестующими.