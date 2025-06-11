Протесты в Лос-Анджелесе привели к грабежам, вандализму и арестам
Четвертый день протестов против иммиграционной политики перерос внасилие в центре Лос Анджелеса, где были зарегистрированы случаи мародерства и вандализма, передает собственный корреспондент агентства Кazinform.
Магазины Apple и Adidas были разграблены и повреждены вечером в центре Лос-Анджелеса, после того, как днем прошли мирные протесты, сообщает NBC Los Angeles.
Ущерб включал разбитое окно в Apple Store, где были украдены некоторые товары, а также граффити на окнах. Магазин Adidas также пострадал от мародеров.
Нападению подверглись ювелирный магазин, с полок которого похитили весь товар, аптека, марихуаны и другие места.
Ущерб нанесен общественной инфраструктуре. В частности, большой кирпичный уличный ящик для цветов был уничтожен, пешеходные знаки опрокинуты, а металлические скамейки и стулья из Гранд-парка были использованы демонстрантами для блокирования улиц, передает CBS News. Пять беспилотных автомобилей Waymo были подожжены в ходе беспорядков. Пострадал офис магазина мобильной связи T-Mobile.